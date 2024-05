Impresa di Pogacar al Giro d’Italia: stacca tutti sulle strade di Pantani e vince la tappa più dura (video)

Tadej Pogacar cala l’asso sul Giro d’Italia nella tappa regina di questa edizione, da Manerba del Garda al Mottolino di Livigno, 222 km con 5400 metri di dislivello. Lo sloveno attacca a poco più di -13 km dall’arrivo e divora gli sparuti ciclisti che si erano portati intesta fino ad allora. In poco più di un chilometro, Pogacar riprende e salta Covili, Gescke, Piganzoli e altri, mentre davanti Nairo Quintana stacca Georg Steinhauser che fin ad allora era andato vian in fuga con lui. Pogacar supera il tedesco della Edf, si mette a cacciA di Quintana fin dall’ultima ripida discesa che porta a Livigno e lo supera ai -2 km, andando a tagliare il traguardo da solo, mette il suo timbro sul Giro d’Italia e da assoluto favorito ne diventa ufficialmente il padrone dopo l’impresa di oggi.

Sulle strade della leggenda, nella tappa più lunga del Giro con il Mortirolo (montagna Pantani) e l’arrivo inedito sulla pista di sci del Mottolino a Livigno a 2385 metri di quota, Pogacar illumina le Alpi e sigilla definitivamente il Giro d’Italia.

Pogacar: “Oggi una delle mie vittorie più belle”

“Oggi è stata una delle giornate più belle della mia carriera. Era una tappa a cui puntavo già da dicembre, perché conosco molto bene Livigno, e sono contento che sia andato tutto secondo i piani”, ha detto Pogacar. “C’era una fuga con tanti uomini forti, ma la squadra ha lavorato bene finché Rafal Majka non mi ha dato il via libera. Penso che Quintana e Steinhauser abbiano fatto una grande tappa, non è stato facile andarli a riprendere”.