Il Regno Unito andrà al voto il 4 luglio. Sunak convoca le elezioni anticipate di sei mesi

Il Regno Unito andrà alle elezioni il 4 luglio, in anticipo rispetto al previsto. È stato il primo ministro Rishi Sunak ad annunciare formalmente la convocazione del voto alla nazione da Downing Street. Il leader del Partito conservatore ha detto di aver informato re Carlo III in veste di capo di Stato, mentre ha rivendicato di aver aiutato il Paese a uscire dalle “più grandi sfide dalla Seconda Guerra Mondiale” vissute negli ultimi 4 anni, dai contraccolpi della pandemia a quelli della guerra della Russia in Ucraina.

L’annuncio di Sunak: al voto il 4 luglio

L’attuale legislatura è nel suo ultimo anno e per legge le elezioni avrebbero dovuto tenersi entro il 28 gennaio 2025. Il voto dunque è anticipato di circa 6 mesi rispetto alla scadenza naturale. Sunak le ha indette nella prima parte dell’estate, anche sull’onda dei recenti dati positivi sull’economia malgrado i sondaggi da mesi diano l’opposizione laburista di Keir Starmer in netto vantaggio sui conservatori.

Tutti i successi del primo ministro conservatore

Nell’annunciare a sorpresa il voto anticipato Sunak ha passato in rassegna i successi del suo mandato. A cominciare dall‘inflazione britannica che su base annua è scesa al 2,3% ad aprile dal 3,2% di marzo, il livello più basso in quasi tre anni. Questo forte calo avvicina l’inflazione all’obiettivo del 2% della Banca d’Inghilterra. Poco dopo la pubblicazione dei dati sull’inflazione, il primo ministro ha fatto notare che “grazie al duro lavoro e alla resilienza di tutti, è stato raggiunto un traguardo importante e l’inflazione è tornata alla normalità”.

“Abbiamo colto le opportunità della Brexit”

“Abbiamo affrontato l’inflazione, controllato il debito, tagliato le tasse sui lavoratori e aumentato le pensioni statali di 900 sterline”, ha detto il primo ministro britannico. “Abbiamo ridotto le tasse sugli investimenti e colto le opportunità della Brexit per rendere il Regno Unito il miglior Paese al mondo per far crescere un’impresa. Abbiamo investito quantità record di finanziamenti nel nostro servizio sanitario nazionale. E ci siamo assicurati che ora formi i medici e gli infermieri di cui avrà bisogno nei decenni venire”.

La sfida tra gli impegni dei Tory e l’assenza di programmi dei Labour

Ieri il primo ministro era stato sollecitato sull’argomento elezioni durante il Question Time alla Camera dei Comuni da Stephen Flynn, capogruppo degli indipendentisti scozzesi dell’Snp. Flynn gli ha chiesto provocatoriamente se abbia “paura” di annunciare la data del voto e magari di convocarlo “in estate” . Sunak ha risposto con una risata difensiva, limitandosi a ricordare di aver “ripetutamente detto che le elezioni si terranno nella seconda metà” del 2024. Poi si è rivolto all’aula dicendo che con il voto i britannici “potranno scegliere” fra gli impegni Tory su “sicurezza ed economia” e l’assenza di programmi chiari dei Labour di Keir Starmer.