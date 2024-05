Il Pd si attacca al lapsus e chiede le dimissioni di Lollobrigida per una parola sbagliata. “Sciacalli…” (video)

Una parola sbagliata, un lapsus: quanto basta per scatenare gli sciacalli della politica su un tema serio come la siccità. “Se ci fosse qualcuno che si è sentito offeso dal mio evidente lapsus durante il Question Time vorrei chieder scusa. Agli sciacalli, che stanno provando a farne un caso, suggerisco invece di usare il proprio intelletto un pochino meglio, magari per informarsi su quello che il Governo Meloni ha fatto e sta facendo per risolvere questo enorme problema su cui i governai di cui facevano parte i loro partiti, finora, hanno fatto solo chiacchiere”, Francesco Lollobrigida , a chi lo aveva attaccato per un errore commesso ieri alla Camera. I n risposta all’interrogazione del senatore leghista Giorgio Maria Bergesio , il ministro di FdI aveva detto: «Per fortuna quest’anno la siccità ha colpito alcune zone del Sud e la Sicilia in particolare. E per fortuna molto meno le zone dalle quali lei proviene, ma che producono un valore del vino eccezionalmente rilevante». Al Pd, che ha chiesto le dimissioni del ministro per questa sciocchezza, non resta che attaccarsi al lapsus, o in mancanza, al tradizionale tram.