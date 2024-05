Il lavoro aumenta e i salari crescono più dell’inflazione: smascherate le bugie della sinistra

Il precariato continua a calare, l’Inps attesta che i posti fissi sono 2 su tre. Per quanto riguarda le retribuzioni, poi, c’è un trend costante dalla fine del 2023 e confermato dai primi tre mesi del 2024: ossia le retribuzioni sono superiorei all’inflazione. Ebbene, perché la segretaria del Pd, Elly Schlein, va in giro ad affermare il contrario? Ossia che c’è una bassa crescita dei salari rispetto all’inflazione? Risposta: sono fake news propagandistiche. Ma i numeri non mentono. Sul Mattino di Napoli a far notare la “svista” dei dem su materie così determinanti è Nando Santonastaso. Mentre su Libero E’ Attilio Barbieri a riportare in fila i dati che emergono dall’Osservatorio Inps sul precariato. I numeri attestano che nei primi due mesi di quest’anno si registra una variazione netta positiva tra attivazioni, trasformazioni e cessazioni di rapporti di lavoro stabili di 139.967 contratti a tempo indeterminato. “Nel primo bimestre del 2023 il saldo tra attivazioni e cessazioni era stato positivo per 299.932 contratti totali: dei quali 173.871 erano a tempo indeterminato. Dunque, il dato è il seguente: prosegue l’andamento positivo del nostro mercato del lavoro. Nei primi due mesi dell’anno l’Inps ha registrato 269mila contratti di lavoro in più.

I dati Inps e dell’Istat smentiscono la propaganda della Schlein su salari e lavoro

Gigantesche, pertanto, sono le deformazioni della realtà che a sinistra tengono banco per deligittimare l’azione del governo in materia economica. Due indizi fanno una prova. “E giusto sostenere che i più recenti dati istat “dimostrano che negli ultimi tre anni i prezzi sono aumentti del 17 per cento e i salari solo del 4,7 per cento”, come afferma Schlein?. Inizia così l’articolo del Mattino? No che non è giusto. E affermare come ha fatto la segretareia dem che “è assurdo che Giorgia Meloni continui a voltare la faccia dall’altra parte” è altrettanto scandaloso. Il Rapporto annuale 2024 dell’Istat appena presentato rileva che: “Nel triennio 2021-2023 le retribuzioni contrattuali orarie sono cresciute a un ritmo decisamente inferiore a quello osservato per i prezzi, con una differenza particolarmnente marcata nel 2022: pari a 7,6 punti percentuali: tra gennaio 2021 e dicembre 2023 i prezzi al consumo sono aumentati del 17,3 per cento, mentre le retribuzioni contrattuali sono cresciute del 4,7 per cento”. Parliamo di una differenza accumulata in particolare nel 2022, quando al governo c’era Mario Draghi con il Pd partito di punta a suo sostegno.

Smontati i “cavalli di battaglia” della sinistra

Ed è proprio l’Istat a rilevare che “dopo un periodo di quasi tre anni, la dinamica tendenziale delle retribuzioni è tornata, a ottobre 2023, a superare quella dei prezzi, grazie alla continua decelerazione dell’inflazione”. Si legge poi che nei primi tre mesi del 2024 si conferma l’inverzione di tendenza, osservata nell’ultimo trimestre del 2023: con una crescita delle retribuzioni contrattuali superiori all’inflazione (il 2,8 per cento, rispetto all’1,0 per cento di aumento medio dei prezzi nel trimestre”. Il recupero dei salari sull’inflazione sta proseguendo – attesta il report- grazie anche ai rinnovi contrattuali siglati dal governo. Insomma, le fake news a sinistra si sprecano.

Foti: “Senza Rdc le persone hanno cercato lavoro”

Ritornando sui dati sul lavoro, si nota che, nonostante il rallentamento dell’economia legato anche alla politica restrittiva della Bce, a gennaio e febbraio sono stati attivati un milione e 243mila contratti di lavoro, a fronte di 974mila cessazioni. Il saldo positivo è di 268.969 posti in più. Fra l’altro il tempo indeterminato rappresenta la voce principale nella crescita delle assunzioni; e dimostra l’infondatezza dei ripetuti allarmi sul un presunto aumento della precarietà lanciati a più riprese dalla Cgil di Maurizio Landini e dal Pd che ne segue la scia. I disfattistismi della sinistra sono solo degli spot suffragati dal nulla. I dati sono incoraggianti sulla via da seguire. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti sottolinea: «L’abolizione del reddito di cittadinanza non è stata una catastrofe, come gli urlatori di sinistra si erano affrettati a sentenziare. Ma, al contrario, ha permesso di trovare lavoro a chi era nelle condizioni di farlo, anche grazie agli strumenti messi in campo: meno tasse per chi assume, incentivi per le mamme lavoratrici, più soldi in busta paga». Per il segretario generale dell’Ugl Paolo Capone i numeri dell’Osservatorio Inps «sono incoraggianti, ma bisogna «investire in formazione, upskilling e reskilling», per garantirsi «una maggiore competitività, favorendo nuove assunzioni».