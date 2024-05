Il deputato dell’opposizione parla, gli arriva una secchiata in faccia (video). Tensione in Georgia

Una secchiata d’acqua al leader dell’opposizione ha caratterizzato il voto del Parlamento georgiano, che ha annullato il veto presidenziale alle legge sugli “agenti stranieri”, la quale richiederà alle organizzazioni che ricevono più del 20% dei loro finanziamenti dall’estero di registrarsi come “agenti di influenza straniera”. Il veto è stato respinto con una maggioranza di 84 voti contro 4, in una sessione parlamentare durante la quale un deputato ha gettato acqua su un leader di un partito di opposizione, Giorgi Vashadze, mentre parlava dal palco. Le forze di sicurezza – riportano i media – si stanno radunando davanti al Parlamento georgiano in previsione delle reazioni dei manifestanti. Giorgi Vashadze, leader dell’opposizione che si è trovato in una situazione davvero insolita per l’ambiente parlamentare consuetudinario, ma dalle immagini sembra abbia gestito con pazienza la provocazione.

Il video della secchiata a Giorgi Vashadze, in Georgia