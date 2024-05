I Radicali appoggiano Forza Italia alle prossime europee, ma senza candidati in lista

“Annunciamo il sostegno che darà il partito Radicale a questa campagna elettorale”, ha detto Antonio Tajani in una conferenza stampa con la presidente della commissione Esteri del Senato, Stefania Craxi, e Maurizio Turco, segretario nazionale dei Radicali. “Abbiamo parlato a lungo sia sul tema della giustizia, della separazione delle carriere, della giustizia giusta che è battaglia storica di Marco Pannella e delle carceri, situazione preoccupante del nostro Paese”, ha spiegato il vicepremier e segretario FI.

Ma anche per la politica estera, ha aggiunto, “siamo in piena sintonia” sulla tutela del diritto internazionale e sul ruolo che deve avere l’Europa, che per FI e per il partito Radicale è la stella dei nostri partiti”. “Siamo forze liberali. Non coincide tutto ciò che pensiamo ma sui punti fondamentali come la difesa europea ci siamo ritrovati in sintonia. Siamo ben lieti di esserci ritrovati come nel ’94”, ha detto ancora Tajani.

“E’ stato un atto unilaterale, non per una trattativa, né per dei candidati. E’ stata una nostra liberalità”, verso la linea di Antonio Tajani “negli ultimi anni e soprattutto durante l’ultimo anno”, ha spiegato Maurizio Turco.

“A chi obietta che lui però non andrà al Parlamento europeo, rispondo che lui sarà molto più presente e influente di parlamentari che ci andranno”, ha rimarcato il segretario dei Radicali.