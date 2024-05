“Giallo” a Roma: ragazza trovata svenuta e ferita in un B&B. “Sono la nipote di Steffi Graff”

“Mi chiamo Talia Graff, mi hanno aggredita. Sono la nipote di Steffi Graff”, sono state le prime parole di una ragazza di circa 20 anni trovata mercoledì mattina in stato di semi-coscienza in una stanza di una Casa Vacanze in via Cimarra, a Roma. I carabinieri della compagnia di Roma Centro che si sono occupati del caso escludono che la giovane, trasportata in codice rosso al San Giovanni dove si trova attualmente ricoverata, sia stata vittima di un’aggressione.

Si indaga anche per capire se la sua presenza a Roma sia in qualche modo da collegare allo svolgimento degli Internazionali di Tennis al Foro Italico. Ad avvisare i militari è stata un’addetta alle pulizie che, entrando nella stanza, ha notato la donna semi-cosciente con alcune ferite da taglio a una gamba e all’addome e delle tracce di sangue sul pavimento.

Ferite al corpo, ma nessun indagato dopo la denuncia della “nipote di Steffi Graff”

Secondo quanto riporta Il Messaggero, la ventenne era ancora semicosciente e stordita quando è stato soccorsa, poi è riuscita a presentarsi ugualmente alle autorità. A quanto pare, sul web, sono presenti foto di una nipote ventenne di Steffi Graf che lavora come modella. La ragazza ha riportato più ferite sulle gambe e all’addome. Ma secondo i sanitari, intervenuti sul posto, potrebbero anche trattarsi di ferite auto inferte con un coltello che è stato trovato all’interno della camera. La modella è stata trasferita all’ospedale San Giovanni. Per il momento è esclusa la responsabilità di terze persone.