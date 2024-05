Francia, assalto al furgone della polizia: tre agenti uccisi per liberare il detenuto Mohamed “La Mouche” (video)

Tre agenti della polizia penitenziaria sono stati uccisi durante un assalto al loro furgone fermo a un casello autostradale in Normandia, in Francia. Due auto, un’Audi A5 bianca e una Bmw serie 5, hanno attaccato il furgone che trasportava un detenuto da Rouen verso Évreux. L’uomo, Mohamed A., è fuggito insieme agli assalitori.

In Francia uccisi tre agenti penitenziari nell’assalto per liberare un detenuto

Condannato martedì scorso a 18 mesi di carcere dal tribunale giudiziario di Evreux per furti aggravati in supermercati e attività commerciali tra l’agosto e ottobre del 2019, è stato identificato da Le Figaro in Mohamed A., soprannominato “La Mouche”, trentenne originario del quartiere di La Sablière, a Rouen. Secondo le prime informazioni, non rientrerebbe nell’elenco dei detenuti radicalizzati e, secondo l’emittente Bfmtv, ”non si tratta di un detenuto particolarmente noto”.

Chi è Mohamed “La Mouche”

L’uomo era stato incriminato anche a Marsiglia per omicidio volontario commesso il 17 giugno 2022 ad Aubagne. La vittima era residente di Dreux e l’omicidio era legato al traffico di droga. Prima di essere detenuto a Évreux, Mohamed A. era stato in carcere a Baumettes e a La Santé. Il ministro della Giustizia francese Eric Dupond-Moretti si è recato all’unità di crisi dopo l’attacco.

La Francia sotto choc

“L’attacco di questa mattina, che ha causato la morte di alcuni agenti penitenziari, è uno shock per tutti noi. La nazione è al fianco delle famiglie, dei feriti e dei loro colleghi. Si sta facendo il possibile per trovare gli autori di questo crimine, affinché sia fatta giustizia in nome del popolo francese. Saremo intransigenti”, ha scritto su X il presidente francese Emmanuel Macron. “Tutti i miei pensieri vanno alle vittime, alle loro famiglie e ai loro colleghi”, ha scritto il ministro della Giustizia su X.

Le risate dei testimoni e la rabbia della deputata di Rn

“Tre agenti penitenziari sono morti, tra le risate di questo testimone, a Incarville a Eure. Queste immagini di terrore sono diventate all’ordine del giorno e sono diffuse in tutto il Paese. ‘Beh, bella rapina al casello autostradale’. Questo è ciò che sta diventando la Francia”, ha scritto sul social la deputata di Rassemblement National, Laure Lavalette, postando un video dell’assalto.