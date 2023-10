Attacco di Arras, l’assassino schedato come estremista, era monitorato dagli 007. Ieri l’ultimo controllo (video)

La Francia si risveglia nell’incubo del terrorismo islamico: sotto attacco un liceo di Arras, dove sul campo del cortile studentesco resta l’ultima vittima sacrificata sull’altare dell’integralismo. Ancora una volta nel mirino degli estremisti uno studente che uccide al grido di Allah Akbar. E ancora un professore barbaramente ucciso. Non solo: nell’assalto seguito all’irruzione annunciata dall’urlo di battaglia tragicamente noto in tutto il mondo, sono rimaste ferite diverse persone. Due delle quali, secondo quanto ha reso noto il prefetto, sono in condizioni gravi. E intanto, mentre il video dell’aggressione mortale rimbalza sui social (postato di seguito dall’account Twitter di Matteo Salvini), il ministro dell’Interno d’oltralpe, Gerald Darmanin, annuncia tramite X «un’operazione di polizia al liceo Gambetta di Arras», e che «l’autore dei fatti è stato arrestato».

Chi è l’autore dell’attacco al liceo di Arras

Si tratta di Mohamed Mogouchkov, un ventenne ceceno nato nel 2003 nella Federazione, schedato dalla polizia con l’accusa di islamismo radicale. La sua famiglia è stata oggetto di un tentativo di espulsione nel 2014, quando viveva a Rennes. Tuttavia, la mobilitazione di diverse associazioni tra cui Mrap, Cimade e Resf, aveva sventato l’operazione, riporta sempre Le Figaro. Di più. La testata d’oltralpe aggiunge un dettaglio significativo: il giovane assassino aveva studiato nel liceo Gambetta, teatro della tragedia. Un giovane, il killer identificato e assicurato alla giustizia francese, che l’intelligence francese conosceva bene. Un soggetto che la Dgsi – i servizi interni francesi – monitorava da tempo. E che addirittura era stato controllato proprio ieri…Oggi, quel fascicolo sempre aperto, si è macchiato di altro sangue: e la procura nazionale antiterrorismo francese ha aperto un’inchiesta sull’attacco. I reati contestati sono «assassinio in relazione a un’associazione terroristica. Tentato assassinio. E associazione terroristica».

Attacco al liceo di Arras: l’aggressore era schedato come estremista

Sì, perché l’autore dell’attacco al liceo di Arras, arrestato insieme al fratello, era stato schedato dalle forze di sicurezza con la “fiché S”, riservato alle persone da monitorare per legami con l’estremismo islamico. Da diverse settimane, i servizi di sicurezza francesi stanno esprimendo una particolare preoccupazione per la radicalizzazione dei giovani nord-caucasici. e paradossalmente, proprio questa mattina il ministero dell’Interno aveva inviato un messaggio di allerta con raccomandazione di osservare il più alto livello di sicurezza «a tutte le scuole» in Francia. E non soltanto a quelle ebraiche… Un monito drammaticamente concretizzatosi nei fatti.

Il video dell’attacco al liceo di Arras rimbalza rapidamente sui social

E intanto, mentre il presidente francese Emmanuel Macron si reca ad Arras, nella regione del Pas de Calais – dove è avvenuto l’attacco –, insieme al ministro dell’Istruzione Gabriel Attal e al ministro dell’Interno Dermanin (atteso sul luogo della tragedia), il video che registra la feroce aggressione e l’uccisione del professore rimanda l’orrore sui social. Nelle immagini dell’aggressione nella scuola di Arras, effettuate dalle finestre del liceo da alcuni studenti, si vede l’aggressore, armato di coltello, attaccare alcune persone nel cortile della scuola. Si vede il ragazzo, che indossa una giacca grigia, avanzare con passo sicuro. Mentre qualcuno cerca di tenerlo a bada con una sedia. Si vede anche un uomo cadere. «È il vicepreside», dice un alunno, la cui voce è udibile nel video. L’uomo cade di schiena e viene picchiato dall’aggressore, che poi si indirizza verso altre persone…