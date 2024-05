Terrore a Foggia: crolla una giostra durante la festa patronale, 9 ragazzini feriti (video)

E’ stata sequestrata la Thrill fall, la giostra del luna park di via Fortore a San Severo, in provincia di Foggia, dove ieri si è registrato un cedimento, probabilmente dei cavi, a causa del quale ieri sera sono rimasti feriti 9 ragazzini e ragazzine, tra i 10 e i 13 anni, due delle quali sono state ricoverate con ferite serie e con traumi importanti e sette con ferite più lievi. Nessuno è in pericolo di vita. Il luna park era stato allestito nell’ambito dei festeggiamenti della Madonna del Soccorso, molto sentita nel centro dauno.

Foggia, la giostra crollata durante la festa patronale

Hanno ricevuto “prognosi di 40 e 30 giorni” le due ragazzine “ricoverate a San Giovanni rotondo e Foggia” a causa della caduta di una giostra. Gli altri sette ragazzini feriti “sono in osservazione” e dovrebbero essere “dimessi a breve, forse tra qualche ora”. Lo riferisce il sindaco di San Severo, Francesco Miglio. Per una delle ragazze che ha riportato conseguenze più importanti “si registra la frattura al femore e ad alcune vertebre, per l’altra la frattura del bacino e delle vertebre”, ha aggiunto.

“Ieri sera – ha continuato Miglio – si erano diffuse voci allarmistiche davvero brutte e sconfortanti in cui addirittura si ipotizzava il decesso di uno dei bambini coinvolti. Così non è, nessuno di loro è in pericolo di vita”. Come già precisato nella serata di ieri “l’evento è stato causato dal cedimento di due cavi da cui è derivato un guasto alla giostra. In quel momento gli utenti erano nove, per lo più ragazzi in età adolescenziale e preadolescenziale di San Severo ma non solo. A nome della comunità sanseverese, la mia solidarietà e vicinanza alle famiglie dei bambini alle loro mamme e ai loro papà e l’abbraccio forte della città anche a quelli che non sono di San Severo”, conclude il primo cittadino.