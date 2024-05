Fisco, Meloni rassicura: “Mai nessun Grande fratello sarà introdotto da questo governo”

«Mai nessun ‘grande fratello fiscale’ sarà introdotto da questo governo. Sono sempre stata contraria a meccanismi invasivi di redditometro applicati alla gente comune». Lo precisa, con un post su Facebook, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo sulla questione del redditometro che sta tenendo banco su giornaloni e siti. L’agitazione che la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto ministeriale del 7 maggio su questioni fiscali ha prodotto era stata spiegata e superata dal viceministro dell’economia Maurizio Leo. Il provvedimento non è affatto un ritorno al vecchio redditometro, ma anzi uno strumento per superarlo. Ponendo limiti al potere discrezionale dell’Amministrazione finanziaria di attuare l’accertamento sintetico: ossia la possibilità del Fisco di contestare al contribuente incongruenze fra acquisti, tenore di vita e reddito dichiarato.

Fisco, Meloni: “Io sempre contraria a meccanismi invasivi di redditometro”

Ma il chiarimento del viceministro non è bastato: sui maggiori quotidiani si cavalca l’onda antigovernativa e si alimenta, appunto, il fantasma del Grande Fratello fiscale. Corredato dall’immancabile risvolto sulle divaricazioni nel centrodestra sul tema fiscale. Con tutti i retroscenisti scatenati. Non c’è, invece, alcun non detto. Non c’è alcun fantasma. Almeno fintantoché il governo Meloni rimarrà in carica. Ci sono, appunto, le parole e le intenzioni del premier, molto chiare, sulla via che si intende seguire.

Meloni: “Mi confronterò con Leo. Se saranno necessari cambiamenti sarò la prima a chiederli”

La precisazione di Meloni pone fine alle illazioni e rassicura tutti: “L’attuazione della delega fiscale, portata avanti in particolare dal Vice Ministro dell’Economia Leo, è fino ad ora andata nella direzione di migliorare il rapporto tra Stato e cittadino: tutelare i lavoratori onesti e contrastare la grande evasione, quella, per intenderci, dei sedicenti nullatenenti con ville, barca e supercar. Continueremo in questa direzione, sempre dalla parte dei cittadini”, puntualizza Giorgia Meloni. Che aggiunge: “Sull’ultimo decreto recentemente varato dal Mef, che negli intendimenti delimita l’azione di verifica dell’amministrazione finanziaria, mi confronterò personalmente con il Vice Ministro Leo. Al quale ho chiesto anche di venirne a riferire al prossimo Consiglio dei Ministri. E se saranno necessari cambiamenti – chiosa Meloni – sarò io la prima a chiederli”.