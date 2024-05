Far west a Roma: spari contro un’auto al Villaggio Prenestino. Ferita una 81enne che si trovava a bordo

Scene da far west oggi, a Roma, nella zona del Villaggio Prenestino. Poco dopo le sei del pomeriggio si è verificata una sparatoria in strada, nel quale è rimasta ferita una donna di 81 anni, ricoverata in prognosi riservata. Gli spari del Prenestino sono stati esplosi direttamente da un’auto contro un’altra auto.

Al Prenestino spari da un’auto in corsa

L’episodio si è verificato all’incrocio tra via Prenestina e via della Riserva Nuova, la donna, originaria di Reggio Calabria ma residente a Roma, è stata colpita alla schiena da un proiettile. L’anziana si trovava a bordo di una Smart, seduta al lato passeggero, mentre al volante c’era un’amica al volante, quando due persone a bordo di una Fiat 500 hanno sparato direttamente dall’auto senza scendere, all’altezza di via don Primo Mazzolari, di fronte al centro commerciale. La donna ferita è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I. La donna al volante è rimasta illesa, ma sotto choc.

L’anziana ferita alla schiena: è grave

I poliziotti della Squadra Mobile, sul posto insieme alla Scientifica e agli agenti della Polizia Locale, hanno trovato un foro sullo sportello del portabagagli della Smart, dal quale si presume sia passato il proiettile che ha colpito l’81enne, ma sono in corso i rilievi per verificare la presenza di eventuali bossoli a terra. Sul posto cinque pattuglie del VI gruppo Torri della Polizia Locale e gli agenti della Polizia impegnati nella caccia ai responsabili, che si sono dileguati dopo l’accaduto. Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella che la donna sia stata colpita per errore.