Roma violenta, rissa tra stranieri: due persone ferite a colpi di machete. L’aggressore è ancora in fuga

A colpi di machete, tra la gente, a Roma, e non è la prima volta che accade. Un uomo ha aggredito due stranieri a colpi di machete in via Casilina, a Roma. Le due vittime dell’aggressione, che si trovavano davanti a un negozio di kebab, sono state colpite in varie parti del corpo. Uno dei due è stato trasportato al San Giovanni e rischia la vita mentre l’altro è stato ricoverato all’Umberto I e non sarebbe grave. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Sant’Ippolito e di San Lorenzo. Le indagini sono condotte dal commissariato Prenestino e dalla Squadra mobile di Roma.

La rissa e l’aggressione a colpi di machete

Protagonisti della rissa sarebbero tre cittadini curdo-iracheni che si sono scontrati vicino al locale “Istanbul kebab”. L’aggressore, di circa trent’anni, era armato di machete. I feriti sono stati colpiti più volte con la lama anche mentre tentavano di allontanarsi dal posto per sottrarsi ai fendenti, tanto che le macchie di sangue sul marciapiede si allungano per circa 30 metri, come racconta oggi il Corriere della Sera nella cronaca di Roma. Il più grave è stato accompagnato all’ospedale San Giovanni, dove è stato sottoposto ad una operazione chirurgica d’urgenza ed è ancora in condizioni critiche; l’altro è stato trasportato invece al policlinico Umberto. Entrambi verranno ascoltati non appena possibile. La squadra mobile è alla ricerca dell’aggressore, che è ancora in fuga per la città.