Falcinelli, la sinistra fa sciacallaggio e accusa il governo. Ma tace su Biden: non è il cattivo Orban

Le immagini vergognose della tortura e dell’incaprettamento per tredici interminabili minuti dello studente di Spoleto, Matteo Falcinelli, arrestato a Miami e rilasciato dopo due giorni, fanno esplodere il caso. Un trattamento disumano da parte dei poliziotti che lo avevano in custodia nella cella di transito della stazione di polizia sul quale il governo Meloni e la nostra diplomazia, come per tutti i maltrattamenti che riguardano detenuti italiani all’estero, sono decisi ad andare fino in fondo.

Falcinelli, la Farnesina chiede lumi alle autorità Usa

Il pressing di Palazzo Chigi e della Farnesina, lontano dai riflettori, mira a fare piena luce sull’episodio chiedendo lumi alle autorità statunitensi. Nessuno Stato liberale, tanto più se eletto a modello di democrazia, può utilizzare metodi violenti, neppure nei confronti del più pericoloso criminale. Eppure lo studente spoletino è stato torturato per un quarto d’ora, così come mostra il terribile video in cui lo si sente urlare a squarciagola e implorare pietà diffuso in esclusiva dal Quotidiano Nazionale. Le foto allegate al rapporto di polizia sull’arresto dello studente non lasciano dubbi.

Le iniziative di Tajaini e del console italiano a Miami

Da Roma il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è subito attivato rivolgendo parole nette agli Stati Uniti. E sollecitando la massima attenzione dell’ambasciatore Usa in Italia Jack Markell. Tajani, profondamento scosso per ‘tanta violenza’, ha sottolineato che il governo italiano segue doverosamente ogni caso di detenzione di cittadini italiani all’estero. Ed è in contatto con la famiglia alla quale ha espresso la massima solidarietà e vicinanza. Il console generale a Miami ha sottolineato con le autorità locali l’inaccettabilità dei trattamenti che il giovane ha subito.

La sinistra sciaccalla e attacca il governo

In Italia, dove tutta la politica si è mobilitata, la sinistra però non ha esitato a fare sciacallaggio sul caso Falcinelli spostando l’attenzione da Miami a Palazzo Chigi. Se si escludono le denunce, trasversali agli schieramenti, contro la gravissima violazioni dei diritti, Pd, Sinistra italiana e Verdi fanno a gara nel provare a impallinare il governo. Un’occasione troppo ghiotta, in piena campagna elettorale, per attaccare Palazzo Chigi e il ministero degli Esteri, colpevole, neanche a dirlo, di non muoversi abbastanza. Parola d’ordine: alzare il polverone con la richiesta perentoria di chiarimento in Parlamento. Non una parola contro l’amministrazione Biden. Nessuna campagna sdegnata e vibrante contro le autorità americane come è accaduto, invece, nel caso di Ilaria Salis, contro il pericoloso sovranista Orban, torturatore e amico della premier Meloni.

La sinistra tace su Biden, non è Orban

Un caso di strabismo da manuale. Se la vittima è uno studente che non annovera nel suo curriculum una solida militanza a sinistra e non è un eroico modello di antifascismo e la violenza non avviene a Budapest ma in suolo americano lo ‘segno’ è rivolto contro Palazzo Chigi. Nulla da dire, invece, sulle disfunzioni del sistema giudiziario americano.

Pd, Sinistra e Verdi: il governo riferisca alle Camere

Il più solerte è Peppe Provenzano, responsabile esteri del Pd e fedelissimo di chlein, che annuncia un’interrogazione urgente chiedendo al governo di riferire subito alle Camere. Non è da meno Elisabetta Piccolotti, deputata di Avs e moglie di Fratoiannim che chiede all’esecutivo di fare chiarezza fino in fondo, di sostenere la famiglia e farsi rispettare dalle autorità Usa nell’individuazione dei responsabili. Esattamente quello che il governo sta facendo, senza aspettare i consigli e le pressioni dell’opposizione in cerca di riflettori e capri espiatori.

Tajani: sono pronto a dare tutte le informazioni

“Se ci saranno delle interrogazioni sono pronto a dare tutte le informazioni e raccontare quello che ha fatto il Consolato dal primo minuto”, ha risposto Tajaini. “Ma le parole della mamma sono state molto chiare in tutte le trasmissioni televisive, ha ringraziato con grande gentilezza il governo”.