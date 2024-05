Ennesimo pitbull killer: bimba di due anni azzannata mentre giocava con la sorellina. E’ gravissima

Sul posto sono intervenuti la polizia locale di Sesto San Giovanni, l’Ats e il 118. Il pitbull è stato rinchiuso in un canile in attesa delle decisioni delle autorità competenti. All’arrivo degli agenti della Polizia Locale nell’appartamento, il cane era tornato tranquillo, senza dare alcun segno di agitazione nonostante quanto avesse fatto poco prima. La giovane zia di 25 anni è stata recuperata dai vigili del fuoco: la casa è al primo piano e pensava di gettarsi a terra dal tubo al quale si era aggrappata, sul balcone, per sfuggire alla furia del cane. Le due gemelle, una gravemente ferita e l’altra illesa, erano ancora chiuse in bagno, dove le aveva messe in salvo la ragazza. Dalle ultime notizie si apprende che la bimba è stata stabilizzata ed è fuori pericolo di vita. La piccola, per la quale inizialmente si era valutato il trasporto in elisoccorso all’ospedale di Bergamo, è stata invece portata in ambulanza a Niguarda. Lì – a quanto apprende l’Adnkronos – è stata raggiunta dai genitori, che si trovavano al lavoro al momento dell’aggressione.

Il cane è di proprietà della famiglia. Si tratta di un Amstaff che il padrone portava abitualmente a spasso. Secondo quanto riferito dagli amministratori dello stabile al Corriere, non erano mai arrivate lamentele sull’aggressività dell’animale nei confronti delle persone. Una negoziante della zona, che conosce la famiglia, riferisce che in passato il pitbull aveva avuto problemi con un altro cane e che per questo motivo era stato portato da un addestratore cinofilo.