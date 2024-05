Emiliano convocato dall’Antimafia per il 10 maggio: fine del balletto di date per gli “impegni” del governatore

Trovata la quadra. La commissione parlamentare Antimafia ha convocato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per il prossimo 10 maggio alle ore 10,30, la prima data utile fornita come disponibilità dall’impegnatissimo governatore del Pd. Con la ufficializzazione della convocazione da parte di San Macuto finisce il balletto di date voluto da Emiliano per l’audizione in merito ai rischi di infiltrazioni mafiose in Puglia e a Bari.

Antimafia, Emiliano sarà ascoltato il 10 maggio

L’onnipotente governatore pugliese si era reso indisponibile alle prime proposte della commissione parlamentare presieduta da Chiara Colosimo. Nei giorni scorsi aveva chiesto ‘nero su bianco’ di far slittare la data della convocazione dopo il 9 maggio a causa di impegni politici. Dando la propria disponibilità dal 10 al 30 maggio, “a patto che si sia concluso con il voto il dibattito nel consiglio regionale della Puglia sulla fiducia richiesto dal centrodestra”. Ed è stato accontentato.

Fine del balletto di date per gli impegni del governatore

Per l’8 maggio – sugli stessi temi – è invece convocato il procuratore generale di Bari, Roberto Rossi. La Commissione aveva inizialmente proposto un ventaglio di cinque date al governatore del Pd finito al centro del caso Puglia. Di fronte alla richiesta di Emiliano di affrontare l’audizione “in tempi e modi significativamente distinti dalla mozione di sfiducia” in consiglio regionale a partire dal 7 maggio, lo aveva poi convocato ufficialmente per il 2 maggio scorso. Ma anche per questa data l’ex magistrato si è detto indisponibile per legittimo impedimento, questa volta per la convocazione alle ore 10 della Conferenza delle Regioni e alle successive ore 12,30 dalla Conferenza Unificata convocata dal ministro Calderoli. E l’audizione è stata sconvocata non senza irritazione da parte della presidenza dell’Antimafia.

“Mi auguro serva a rasserenare gli animi”

Un tira e molla non proprio edificante per il governatore ed ex magistrato che ha agito mettendosi di fatto di traverso alla commissione e temporeggiando su un dossier che rischia di metterlo seriamente nei guai. Oggi dunque la conferma della convocazione per il 10 maggio. “Si tratta di una data che avevo indicato, nella quale sono disponibile rispetto agli impegni istituzionali”, ha commentato Emiliano. “Mi auguro che l’audizione possa contribuire a rasserenare gli animi. Ho sempre dato la mia disponibilità ad andare in commissione Antimafia”.