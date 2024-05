Djokovic show, l’esilarante scenetta del campione che va a firmare autografi ai tifosi col casco (video)

Nole show, il campione di tennis stupisce tutti. «Stavolta sono preparato» posta su X a corredo di un breve video in cui si vede entrare in campo a Roma per gli allenamenti con un casco da ciclista sulla testa. Dopo l’incidente di ieri, quando è stato colpito involontariamente alla testa da una borraccia caduta a uno spettatore dagli spalti, Djokovic getta la maschera del duro e puro. Dell’irascibile pronto a protestare con l’arbitro di sedia o a battibeccare col pubblico. E prima dell’allenamento odierno ironizza sull’episodio indossando un caschetto da ciclista per firmare gli autografi ai tifosi.

Esilarante Djokovic: firma gli autografi col casco da ciclista in testa

Le immagini che immortalano il divertente siparietto inondano i social e divertono gli utenti che, in massa, commentano e riservano al fuoriclasse serbo generosi pollici in su. Il numero uno del mondo è parso sereno e si è allenato con due sparring partner, sotto gli occhi attenti del nuovo coach Nenad Zimonjic.

Il video di Djokovic col casco impazza sui social

Ovviamente, dopo l’apparizione in casco, risate improvvise e applausi a scena aperta si sono sprecate anche fra gli spettatori presenti. Di più: persino il numero 1 al mondo è apparso parecchio divertito dalla gag improvvisata, e coinvolto dalla reazione del pubblico con cui ha accorciate le distanze proprio ironizzando sulle misure di sicurezza prese stavolta nell’avvicinarsi per firmare autografi.

Quei momenti di apprensione dopo l’incidente

In effetti, quelle immagini di ieri del tennista che si accascia in terra, con le mani sulla testa, rannicchiato nel dolore che che lo ha colpito all’improvviso hanno spaventato tutti. Attimi di tensione e preoccupazione che si sono prolungati anche dopo, con Djokovic che viene trasportato immediatamente al centro medico per curare la ferita alla testa provocata dalla borraccia.

Djokovic archivia l’incidente di ieri tra le risate

A stretto giro, poi, si sparge la notizia che il tennista ha accusato anche una leggera nausea. E che ha fatto rientro immediato in hotel, annullando la conferenza stampa e le interviste previste dopo l’incontro. Solo in serata, il sospiro di sollievo. «Djokovic è stato colpito accidentalmente. Le sue condizioni non destano preoccupazione», ha informato ieri sera la direzione degli Internazionali d’Italia con una nota. Nota a cui oggi ha fatto seguito l’ironico tweet di Djokovic che ha chiuso con una risata l’episodio.