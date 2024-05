Dal Pd invocano la patrimoniale, la replica di Lupi: “Col centrodestra al governo non ci sarà mai”

“Ci risiamo, una Sinistra a corto di idee, stavolta con la candidata del Pd Cecilia Strada, rilancia l’idea della patrimoniale: una ricetta sbagliata e populista che non porterebbe vantaggi economici e colpirebbe una classe media già provata da anni difficili. Cosa ne pensa Elly Schlein: il Pd condivide la proposta della patrimoniale?”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.

Lupi chiede una presa di posizione della Schlein

“Con il centrodestra al governo – aggiunge – non ci sarà mai la patrimoniale e non ci saranno aumenti delle tasse; noi lavoriamo per avere un fisco sempre più equo, solidale e vicino alle persone, che non devono vedere nello Stato un nemico”. Lupi ha anche modo di commentare il mancato duello tv tra la leader del Pd e il presidente del Consiglio. “Il confronto tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein sarebbe stato una positiva occasione di riconoscimento e legittimazione reciproca, utile a far abbassare i toni e spostare il dibattito sui contenuti. Peccato, è un’occasione persa”, osserva il leader di Noi Moderati.

Che cosa ha detto Cecilia Strada, candidata del Pd alle Europee

In una nota Cecilia Strada capolista PD per il Nordovest per il Parlamento Europeo ha invocato la patrimoniale: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, non sono parole mie ma, come tutti sanno, è quanto prevede l’articolo 53 della Costituzione. Non ho per nulla paura di sostenere che, quando le diseguaglianze sono così marcate e sulle teste delle famiglie grava un debito pubblico elevato, servono interventi straordinari come una patrimoniale“, ha detto la figlia del fondatore di Emergency,

Strada sostiene pure che “questa patrimoniale non inciderebbe per nulla rispetto ai grandi patrimoni, non li farebbe scappare all’estero. E’ noto che diverse personalità si sono già espresse a favore. Questo non è comunismo rapace. È equità e buon senso”. Una posizione che Lupi, dal centrodestra, ha confutato su tutti i punti. A questo punto si attende una risposta (possibilmente chiara) della Schlein.