Crolla il palco durante il comizio di un candidato: strage in Messico, 9 morti e 50 feriti (video)

Crolla il palco, strage a un comizio in Messico. E’ di almeno nove morti, tra cui un bambino, e circa 50 feriti il bilancio di un gravissimo incidente avvenuto durante un comizio elettorale nello Stato messicano settentrionale di Nuevo Leon. Lo ha riferito la Bbc, citando il governatore locale.

UPDATE: Death toll from stage collapse in Mexico rises to 5, at least 50 injured https://t.co/3KOYqFW0Hb

— BNO News (@BNONews) May 23, 2024