Cani robot come macchine da guerra: la Cina li sfoggia durante le esercitazioni in Cambogia (video)

C’è chi li impiega per salvare vite e chi, invece, li trasforma in armi. Sono i cani robot, il cui destino cambia a seconda delle latitudini in cui vengono impiegati. In Italia, per esempio, non molto tempo fa i carabinieri hanno arruolato Saetta, con compiti come la rimozione di ordigni o la ricognizione sui terreni impervi e nelle zone di soccorso. A Singapore i cani robot furono impiegati durante il Covid per controllare il distanziamento. Negli Stati Uniti ne è stato creato uno per lavorare nell’industria petrolifera e in quella delle costruzioni, ma c’è anche un modello equipaggiato con un lanciafiamme, che ha innescato un dibattito sui possibili utilizzi controversi. Inoltre, il Pentagono ha rivelato tempo fa l’esistenza di uno studio sui possibili impieghi militari. Riflessione che sembra già superata in Cina, da dove arriva la notizia di un cane robot dotato di fucile automatico montato sulla schiena e progettato per usi bellici.

La Cina mostra i cani robot militari durante le esercitazioni in Cambogia

In particolare, questo “robodog” è stato mostrato durante le recenti esercitazioni militari in Cambogia, ma un prototipo era già stato presentato un anno fa durante una fiera specializzata. “Può fungere da nuovo membro nelle nostre operazioni di combattimento urbano, sostituendo il personale (umano) durante ricognizioni, identificazioni e colpire il bersaglio”, ha detto un soldato identificato come Chen Wei in un video dell’emittente statale Cctv. Il video di due minuti, realizzato durante l’esercitazione Cina-Cambogia “Golden Dragon 2024”, mostra anche il cane robot che cammina, salta, si sdraia e si muove all’indietro sotto il controllo di un operatore remoto. In un’esercitazione, il robot spara con il fucile contro un’unità di fanteria in un edificio simulato.

L’uso militare dei cani robot comunque non è una novità. Un precedente video Cctv mostrava cani elettronici armati di fucile in un’esercitazione congiunta che ha coinvolto gli eserciti cinese, cambogiano, laotiano, malese, tailandese e vietnamita tenutasi in Cina lo scorso novembre. E l’anno scorso, il Pentagono ha annunciato che l’esercito statunitense sta considerando di equipaggiare cani robot telecomandati con fucili all’avanguardia, come parte di un piano per “esplorare il possibile” nel futuro dei combattimenti.