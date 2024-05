Calenda contro la sinistra ipocrita: attaccano la Meloni sulla 194 e poi hanno in lista l’antiabortista Tarquinio

In un tweet molto polemico Carlo Calenda smaschera l’ipocrisia di trasmissioni come Piazzapulita, di partiti come il Pd e più in generale della sinistra sempre pronta ad adottare due pesi e due misure. Argomento: il candidato Marco Tarquinio, pacifista, accolto nelle liste del Pd nonostante le sue posizioni antiabortiste e contro la legge Zan.

“Parliamoci chiaro – scrive Calenda – se Tarquinio fosse un candidato della Lega, ieri Formigli gli avrebbe ricordato le posizioni assunte sull’aborto (paragonato alla pena di morte), sulle Unioni civili (non esiste che una famiglia), sul fine vita (Englaro assassinata); sul matrimonio paritario. Avrebbe poi fatto un monologo altisonante sulla regressione reazionaria che travolge l’Italia usando Tarquinio per dimostrarlo. Repubblica e la Stampa avrebbero fatto una campagna con titoli cubitali. “Tarquinio come Torquemada” Invece, siccome è candidato del @pdnetwork va tutto bene”.

E continua: “Non una donna del PD dice una parola e Zan che ha dato dell’omofobo a chiunque non abbia votato la sua legge, condivide il posto in lista con questo signore serenamente e in silenzio. Intanto @ellyesse dilaga in tutte le televisioni spiegando che la Meloni vuole mettere in discussione la 194. Però lei manda in Europa chi quella legge non la voterebbe. E va tutto bene. La morale è semplice: se sei dalla mia parte puoi dire e fare ciò che vuoi. Se sei dall’altra parte le stesse cose vengono considerate la prova del ritorno del fascismo. E’ la scomparsa della realtà a favore della faziosità. E questo fatto porta alla scomparsa degli elettori che preferiscono non votare. Chi rimane è un tifoso e quindi ti risponde parlando d’altro, glissando, sostenendo “la pluralità” (sulla 194!). Vai a vedere qualche profilo e scopri che per le stesse identiche tesi hanno dato del fascista reazionario a tutto il mondo”.