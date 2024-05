Attentato a Fico, l’Europa si stringe alla Slovacchia. Meloni: vile attacco a democrazia e libertà

I leader europei, sconvolti per il brutale attentato al premier slovacco Fico, condannando quanto accaduto, esprimono tutti profondo sconcerto e apprensione per il primo ministro raggiunto da più proiettili che lo hanno ferito al petto, allo stomaco e a un braccio, e che versa in gravi condizioni. Tanto che, sul profilo Facebook del leader di Bratislava si legge: «Gli hanno sparato più volte ed è attualmente in pericolo di vita. In questo momento viene trasportato in elicottero a Banská Bystrica, perché ci vorrebbe troppo tempo per arrivare a Bratislava» ed è richiesta una procedura d’urgenza. E ancora: «Le prossime ore saranno decisive».

Attentato al premier Fico, Meloni: vicini al primo ministro e al popolo slovacco

Tra i primi a esprimere vicinanza al premier Fico, la nostra presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che poco fa ha dichiarato: «Ho appreso con profondo sconcerto la notizia del vile attentato al Primo Ministro slovacco Robert Fico. Tutti i miei pensieri sono per lui, la sua famiglia e l’amico popolo slovacco. Anche a nome del Governo italiano desidero esprimere la più ferma condanna di ogni forma di violenza e attacco ai principi cardine della democrazia e delle libertà».

Tajani: la violenza in Europa non dovrebbe esserci

«Non abbiamo ancora notizie, vediamo. Sono cose preoccupanti, la violenza in Europa non dovrebbe esserci. Bisogna capire di cosa si tratta, è presto per commentare», ha aggiunto a stretto giro il ministro degli esteri Antonio Tajani rispondendo ai cronisti alla Camera. «Non sappiamo se è una cosa terroristica, se è uno squilibrato. Siamo vicini a Fico», ha poi concluso il vicepremier, leader di Forza Italia.

Affettuosa solidarietà e vicinanza da parte di Salvini

«Siamo vicini al primo ministro della Slovacchia Robert Fico, rimasto ferito in una sparatoria. A lui, alla sua famiglia e al popolo slovacco la nostra affettuosa solidarietà e vicinanza», ha scritto a sua volta sui social Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega.

Slovacchia, von der Leyen: attacco vile a Fico, non c’è posto per la violenza contro la democrazia

L’Europa tutta, sconvolta, affida ai suoi leader commenti di dura condanna e choc per il tentativo di assassinare il premier slovacco Fico, raggiunto da quattro proiettili al termine di una riunione governativa e rimasto gravemente ferito e su cui il governo slovacco, aggiornando sulla situazione, fa sapere che Fico «è tra la vita e la morte».

Intanto, mentre la polizia fa sapere di aver già arrestato il sospetto attentatore, che si nascondeva tra la folla, su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen posta: «Condanno fermamente il vile attacco al primo ministro Robert Fico. Tali atti di violenza non trovano posto nella nostra società e minano la democrazia, il nostro bene comune più prezioso. I miei pensieri vanno al Primo Ministro Fico e alla sua famiglia».

Attentato al premier slovacco Fico: Metsola sconvolta per il terribile attacco

«Sono sconvolta per il terribile attacco al primo ministro slovacco Robert Fico a Handlova. In nome del Parlamento Europeo, condanno questo atto violento. I miei pensieri vanno a lui e alla sua famiglia in questo momento molto difficile», è il messaggio pubblicato sui social dalla presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

Michel sotto choc: nulla giustifica la violenza

Mentre, sempre via web, il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, si è detto «scioccato dalla notizia dell’attacco al primo ministro slovacco Robert Fico dopo la riunione del gabinetto slovacco a Handlova. Niente potrà mai giustificare la violenza o attacchi simili. I miei pensieri vanno al primo ministro e alla sua famiglia».

Zelensky: la violenza non diventi la norma in nessun Paese

Una reazione di dura condanna anche quella di Volodymyr Zelensky che, in un post su X, scrive: «Condanniamo fermamente questo atto di violenza contro il capo del governo del nostro Paese partner». Il presidente ucraino esorta poi a compiere «ogni sforzo per garantire che la violenza non diventi la norma in nessun Paese, forma o ambito. Ci auguriamo sinceramente – conclude – che Robert Fico si riprenda presto. Ed esprimiamo la nostra solidarietà al popolo slovacco».

Sunak scioccato da notizia terribile, Orban sconvolto da attacco atroce a un amico

E se il primo ministro britannico Rishi Sunak su X si è detto «scioccato nel sentire questa terribile notizia» dell’attentato al primo ministro slovacco Robert Fico. Concludendo che «tutti i nostri pensieri vanno al primo ministro Fico e alla sua famiglia», quelle che il premier ungherese Viktor Orban posta sui social sono parole indirizzate all’amico prima ancora che al primo ministro: «Sono rimasto profondamente scioccato dall’atroce attacco contro il mio amico, il primo ministro Robert Fico. Preghiamo per la sua salute e per una pronta guarigione! Dio benedica lui e il suo Paese!».

Scholz: la violenza non deve esistere nella politica europea

Anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz si è detto «profondamente scioccato dalla notizia del vile attacco al primo ministro slovacco Fico». E intervenendo su X, Scholz ha scritto che «la violenza non deve esistere nella politica europea. In queste ore il mio pensiero va a Robert Fico, alla sua famiglia e ai cittadini slovacchi».