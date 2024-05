Arrestato “Scorpion”, il “re” dei trafficanti di immigrati: ne ha fatti entrare in Europa oltre 10mila

Introvabile, furbo, scaltro, con tanti complici ben remunerati. Ma stavolta è finito in manete Barzan Majeed alias ‘Scorpion’, il più ricercato trafficante di immigrati d’Europa. Lo hanno annunciato le forze di sicurezza curde. L’uomo era stato di recente intervistato dalla Bbc in un centro commerciale in Iraq. Secondo Kurdistan24, l’arresto di ‘Scorpion’ è stato eseguito ieri a Sulaymaniyah, nella regione del Kurdistan iracheno. La notizia è stata annunciata dal governo regionale del Kurdistan, parlando di un’operazione che ha visto il coinvolgimento delle forze di sicurezza, dell’intelligence e dell’Interpol. Alla Bbc “Scorpion” ha detto che tra il 2016 e il 2019 è stato una delle due persone principali a capo delle operazioni in Belgio e Francia e ha ammesso di aver gestito milioni di dollari: “Ho fatto quel genere di cose. Soldi, posizione, passeggeri, contrabbandieri… ero in mezzo a queste cose”.

“Scorpion” e gli affari milionari del boss degli immigrati

Per molti anni lui e la sua banda hanno controllato la maggior parte del traffico di persone attraverso la Manica. Lui stesso ha detto di non sapere con precisione quante persone ha fatto arrivare in Europa: “Forse un migliaio, forse 10.000. Non lo so, non li ho contati”. Nel 2006, quando aveva 20 anni, Majeed è entrato clandestinamente in Inghilterra nel retro di un camion.