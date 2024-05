Arianna Meloni dà la carica ai candidati del Lazio: “Squadra forte, portiamo il modello italiano in Europa”

Entra nel vivo anche nel Lazio la campagna elettorale di Fratelli d’Italia per le europee dell’8 e 9 giugno, con la presentazione dei candidati della Regione che correranno per la circoscrizione Italia Centrale. All’evento organizzato alle Officine Farneto dal coordinamento di Fdi del Lazio in collaborazione con quello di Roma Capitale è intervenuta Arianna Meloni. La responsabile del tesseramento di Fdi ha voluto salutare la squadra dei candidati del Lazio alle europee per far sentire la sua vicinanza e augurare loro un in bocca al lupo. “Vogliamo riportare il modello italiano in Europa”.

Arianna Meloni si è detta “ottimista” in vista dell’appuntamento elettorale di giugno: “C’è un bel clima, abbiamo una squadra forte”. Ha inoltre annunciato nuovi eventi sul territorio per raccontare l’azione di governo che prosegue incessantemente. Suona la carica anche Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo Ecr ed europarlamentare uscente: “Abbiamo grande speranza in queste europee perché per la prima volta l’Italia si candida ad essere la guida della Ue. E Fdi si candida a essere la guida dell’Italia”. Secondo Procaccini “abbiamo buone possibilità di riportare l’Unione europea alla sua vocazione originaria: cioè un’alleanza di nazioni libere e sovrane che fanno poche cose insieme ma serie e importanti”.

All’appuntamento di Officine Farneto (sede, in passato, di alcune edizioni della festa di Atreju) hanno partecipato tra gli altri, il ministro alle Politiche Europee e il Pnrr Raffaele Fitto; il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli; il viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci; il vicepresidente della commissione Affari sociali e Sanità, Luciano Ciocchetti. E ancora: il presidente del coordinamento regionale di Fdi, Paolo Trancassini; il presidente della Federazione romana di Fdi, Marco Perissa; i capigruppo di Fdi alla Regione Lazio e in Assemblea capitolina, Daniele Sabatini e Giovanni Quarzo; il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca; il presidente del Consiglio regionale, Antonello Aurigemma; la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli e gli assessori regionali Giancarlo Righini, Fabrizio Ghera, Massimiliano Maselli, Elena Palazzo e Manuela Rinaldi.