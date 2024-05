Al Lotteria vince l’Italia dell’ippica con Capitan Mail (video). La soddisfazione di Lollobrigida

Un cavallo, un fantino e un allevatore italiano sul podio più alto dello storico Gran Premio Lotteria di Agnano. Con diecimila spettatori in tribuna all’ippodromo napoletano, per l’edizione 2024 del gran premio Lotteria Trofeo Edilsivisa, lo spettacolo è stato bello e suggellato dalla vittoria cavallo Capital Mail, portacolori del romano Saverio Cortese ed allenato da Gennaro Casillo, grazie alla guida esperta del driver Antonio Di Nardo, nato a San Giorgio a Cremano, che entra da oggi nell’albo d’oro della storica corsa di Agnano. In tribuna, il Ministero dell’Agricoltura rappresentato dal sottosegretario all’ippica Patrizio La Pietra e dal direttore generale Remo Chiodi, il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore comunale allo sport Emanuela Ferrante, lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e la Fanfara dei Carabinieri a Cavallo, ricevuti dagli amministratori di Agnano Pier Luigi, Luca e Marco D’Angelo.

Gran premio Lotteria, l’orgoglio italiano di Lollobrigida

“Con grande orgoglio celebriamo la vittoria di Capital Mail, condotto da Antonio Di Nardo e allenato da Gennaro Casillo, nella settantacinquesima edizione del Gran Premio della Lotteria di Agnano. Un successo tutto italiano che racconta la perfetta sintonia tra la potenza del cavallo e il talento dell’uomo che insieme possono raggiungere importanti risultati”, ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in una nota.

“Grazie a manifestazioni importanti come queste, l’ippica continua a rappresentare un’eccellenza nella nostra Nazione. Il Gran Premio della Lotteria di Agnano incarna i valori e la tradizione del trotto italiano e siamo entusiasti di continuare a supportare e promuovere questo magnifico mondo, a metà tra spettacolo, sport e intrattenimento. L’interesse per questo settore è ancora ampio. Lo dimostra il grande successo di pubblico che ha visto la presenza di adulti e bambini ieri all’ippodromo” conclude Lollobrigida.