Al Concertone di Foggia il rapper Gennarone rivolge insulti sessisti alla Meloni. La sinistra tace

Non c’è mai fine allo scempio dei sinistronzi contro Giorgia Meloni e del suo governo: pesantissimi insulti sessisti sono stati scagliati dal palco del concerto del primo maggio che si è svolto a Foggia da un rapper locale. Durante il concerto – ad assistere allo spettacolo musicale anche alcuni esponenti dell’amministrazione comunale – sul palco è salito un certo Gennarone che, parlando di “spettro del fascismo”, ha rivolto un vomitevole insulto alla premier. Solo questa mattina, dopo le proteste del centrodestra, sono arrivate le scuse del rapper foggiano. “Chiedo scusa, ma le mie parole erano più che altro rivolte al fascismo. Erano una provocazione artistica”, ha dichiarato il (fino a oggi) sconosciuto cantante pugliese.

Che cosa ha detto il rapper contro la Meloni

Il sito locale L’attacco fornisce nel dettaglio le frasi choc rivolte dal rapper Gennarone contro la Meloni. Da FdI giungono attestati di “solidarietà e vicinanza” al premier Meloni. Per il senatore pugliese di Fratelli d’Italia Filippo Melchiorre “è sconcertante la mancanza di rispetto che un cantante rivolge alle istituzioni italiane e fa rabbrividire la solita narrazione della sinistra secondo cui in Italia si aggiri ancora lo spettro del fascismo. Spero che tutte le forze politiche condannino quanto avvenuto. Altro che provocazione artistica – conclude il senatore di FdI – Gennarone si vergogni”.

Per il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. oltre ai deplorevoli insulti sessisti è “ancora piu’ vergognoso il fatto che ad assistere alla ignobile performance fossero presenti alcune cariche istituzionali, non solamente del comune di Foggia, dalle quali non è arrivata alcuna condanna nell’immediato. Non hanno nulla da dire i leader dell’opposizione, Schlein e Conte? Oggi, ogni presa di distanza da chi si batte per difendere la dignità della donna solo quando fa comodo, oltre che tardiva risulterebbe ipocrita”.

Insulti alla Meloni del rapper Gennarone: la protesta di FdI

Per il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra, “ancor più grave che a tali volgarità non sia seguita una parola di condanna o presa di distanza da parte di nessun esponente di sinistra, né locale, né regionale né nazionale, e neanche dai rappresentanti istituzionali che hanno organizzato l’evento”. Una posizione ribadita da Saverio Congedo: “Siamo ancora in attesa di una netta presa di posizione da parte di parlamentari e dirigenti di partito di quella sinistra sempre pronta a puntare il dito quando l’errore riguarda un’altra area politica e colpevolmente silente – nota il deputato di FdI – quando coinvolta direttamente”.

Sollecita Elly Schlein anche Susanna Campione, componente della commissione d’inchiesta sul femminicidio. “Dalla leader di un partito che battaglia per declinare al femminile cariche pubbliche e professioni, come dal resto delle esponenti dem, ci saremmo aspettati una reazione forte e indignata”, commenta la senatrice di FdI. “Evidentemente – prosegue Campione – a quelle latitudini hanno più a cuore le diatribe semantiche o forse più semplicemente ritengono che alcune donne possano essere insultate ed offese liberamente”.

“Gli insulti del rapper Gennarone sono un atto di violenza”

In una nota intervengono anche i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Puglia, Francesco Ventola, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini e Michele Picaro, che definiscono l’esibizione di Foggia di Gennarone “un vero e proprio atto di violenza contro il quale ci aspettiamo che gli organizzatori, la sindaca e gli assessori comunali presenti all’evento prendano le distanze”. “Gli insulti sessisti e la solita solfa della evocazione dello spettro del fascismo sono la dimostrazione evidente del clima di tensione che certe frange minoritarie e violente vogliono instillare in un paese che, è bene ricordare, essere democratico”, continuano i consiglieri regionali. “Esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà a Giorgia Meloni – concludono – con la consapevolezza di essere orgogliosamente dalla parte di chi pratica la vita democratica nel presente e costantemente proiettata al futuro, anziché diffondere becera violenza convivendo tristemente con le proprie elucubrazioni e frustrazioni”.

La sindaca dem prende le distanze in modo ambiguo: hanno insultato anche me

Con colpevole ritardo arriva la presa di distanza del sindaco Pd di Foggia, Maria Aida Episcopo, che esprime “ferma condanna di quanto accaduto”, ma con distinguo. Prima premette che quanto detto da Gennarone “investe la responsabilità del singolo e non deve ricadere sui giovani presenti”, poi esprimendo “la piena solidarietà alla presidente Meloni e a qualunque vittima di insulti e di una violenza verbale inaccettabile”, veste pure lei i panni della vittima. “Io stessa dalla mia candidatura a sindaca prima, dalla mia elezione poi, sono quotidianamente vittima di insulti, improperi, body shaming sui social, che hanno lasciato e lasciano molti indifferenti: questione di stile!”. Una posizione sibillina, come se gli insulti alla Meloni rivolti dal palco del Concertone di Foggia pareggiassero quelli rivolti a lei in campagna elettorale da qualche anonimo hater. Le solite sinistre ambiguità.