YouTrend, Fratelli d’Italia in crescita: sfiora il 28%. Conte perde 3 punti nella fiducia degli italiani

A meno di due mesi dalle europee, Fratelli d’Italia, con un’ulteriore lieve crescita, si conferma saldamente primo partito della nazione. Se si votasse oggi il partito della premier Giorgia Meloni sfiorerebbe il 28% dei consensi (27,8). È la fotografia delle intenzioni di voto scattata dall’ultimo sondaggio di Quorum/YouTrend per Sky TG24. Fratelli d’Italia è sostanzialmente stabile (+0,1%) rispetto a due settimane fa. Crescono Pd (20,5%,+0,7%) e Movimento 5 Stelle (16,5%, +0,5). Più dietro sono in risalita anche Stati Uniti d’Europa (5%), Avs (4,4%) e Azione (3,3%). Confermato il sorpasso di Forza Italia sulla Lega, anche se la forbice è minima.

Conte perde 3 punti nella fiducia degli italiani

Lieve flessione generalizzata delle fiducie nei leader rispetto alla rilevazione dell’8 aprile, con il calo maggiore che tocca Giuseppe Conte e Antonio Tajani (-3%), rispettivamente al 32% e al 27%. Giorgia Meloni è saldamente al secondo posto con il 36% (-1%), preceduta come sempre dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella al 62%.

Sondaggio, FdI primo partito al 27,8%

Intanto è iniziato il conto alla rovescia tra le forze politiche in vista del 1° maggio, quando scade il termine per la presentazione delle liste. Nei prossimi giorni, forse ore, si avrà il quadro completo dei leader in pista. ll segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, sarà capolista in tutte le circoscrizione, tranne nelle Isole. La leader dem, Elly Schlein, dopo settimane di stop and go e lunghe riflessioni, ha scelto di scendere in campo come capolista al Centro e nelle Isole.

La sfida dei leader: chi entra e chi esce

La premier Meloni potrebbe sciogliere la riserva domenica 28 nel corso della conferenza programmatica di FdI a Pescara. In tutti i sondaggi la candidatura della premier porterebbe un conistevole valore aggiunto. In pista anche Emma Bonino capolista nella circoscrizione Nord-ovest per Stati Uniti d’Europa. Carlo Calenda prende tempo mentre Matteo Renzi, dopo l’accordo tra Iv e +Europa, fa retromarcia. Confermati i no di Matteo Salvini e di Giuseppe Conte.

Le variazioni di voto rispetto all’8 aprile

Ecco le variazioni delle intenzioni di voto degli italiani rispetto all’8 aprile: Fratelli d’Italia (27,8%; +0,1%), Partito democratico (20,5%; +0,7%), Movimento 5 Stelle (16,5%; +0,5%), Forza Italia – Noi Moderati (7,6%; -0,3%), Lega (7,2%; -0,3%), Stati Uniti d’Europa (5,0%; +0,4%), Alleanza Verdi-Sinistra (4,4%, +0,5%); Azione (3,3%; +0,2%), Pace Terra Dignità (1,9%; -0,3%), Libertà (1,6%; +0,0%).