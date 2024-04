Whatsapp down per un’ora ed è panico: boom di segnalazioni. Problemi anche su Facebook e Instagram

Whatsapp non funziona ed è panico. La popolare app di messaggistica controllata dall’americana Meta Platforms è andata in down per quasi un’ora intorno alle 20 di mercoledì. Sul sito down detector nel giro di pochi minuti sono piovute migliaia di segnalazioni degli utenti spaesati per l’impossibilità di inviare messaggi a gruppi o a singole persone.

Whatsapp down per un’ora: boom di segnalazioni

“Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi in questo momento, stiamo lavorando per riportare le cose al 100% per tutti il più rapidamente possibile”, è stato scritto sul profilo su X di WhatsApp dopo il down. Migliaia di testi della messaggeria istantanea infatti sono rimasti bloccati sotto la scritta: connessione in corso. Quando i problemi sono stati risolti hanno pubblicato un post sottolineando di “essere tornati”.

Problemi anche per i social del gruppo Meta

Boom di segnalazioni anche su X da tutte le parti del mondo, con l’hashtag #whatsappdown, che è in cima alla classifica delle tendenze in Italia, diventato immediatamente trending. Problemi di malfunzionamento si sono registrati anche su Facebook e Instagram. I problemi più segnalati riguardano di contenuti come le storie (che non si caricano) per quanto riguarda Instagram. Su Whatsapp, invece, ci sono state criticità nell’invio di messaggi, ma non avrebbero funzionato nemmeno le telefonate. Altri utenti hanno avuto proprio problemi di connessione una volta che aperta l’app.

Un mese fa blackout di due ore

In Italia i ‘danni’ maggiori si sono verificati in Emilia Romagna. Il servizio è poi ripartito a macchia di leopardo intorno alle 20,45. L’ultimo black out per le app del gruppo Meta si è verificato un mese fa, quando un massiccio disservizio ha bloccato per due ore gli utenti da Facebook, Instagram, Messenger e Threads.