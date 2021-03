Ecco perché Whatsapp non funziona in tutta Italia: chat bloccate, delirio e isteria collettiva sul web

In tilt a messaggistica, il web “impazzisce” e si scatena il panico in rete: tutti a cercare di capire cosa stia accadendo in queste ore con Whatsapp, ma anche sulla popolare piattaforma sociale per “fotografi” amatoriale Instagram. Nel pomeriggio di oggi la popolare applicazione di messaggistica WhatsApp si è rivelata irraggiungibile, bloccata, scatenando reazioni quasi isteriche e dando fiato al social Twitter, sul quale sono diventati velocemente virali gli hashtag #whatsappdown e #instagramdown.

Whatsapp non funziona, la rete si mobilita per capire

La popolare applicazione di chat ha presentato diversi problemi per quanto riguarda la ricezione e l’invio di foto e video.

Dal sito Downdetector si è potuta avere conferma del fatto che Whatsapp non funziona, con un picco di allerte – diecimila – inviate poco dopo le 18. Il “down” ha riguardato, in maniera omogenea, tutta l’Italia mentre, Instagram a parte, nessun altro social network ha avuto problemi, tranne Facebook, che a sua volta avrebbe avuto problemi. E su Twitter, unica piattaforma apparentemente funzionante, compare anche l’hashtag #Facebookdown.

Problemi, invece, avrebbe avuto anche l’applicazione Messenger, collegata ai social e in particolare a Facebook.

Il problema, a quanto pare, riguarderebbe diversi paesi, a giudicare dal messaggio pubblicato dal @wabetainfo: il profilo, punto di riferimento internazionale per quanto riguarda aggiornamenti e novità della app di messaggistica, annuncia: “Sì, WhatsApp sta avendo probemi!”. Il motivo? Un problema ai server principali che smaltiscono i dati in entrata e uscita, nell’ora di “punta” della giornata, quando ci si scambia il massimo numero di messaggi in chat. Del tipo: “Tesoro, che si mangia stasera?”