Volano querele tra Pietro Senaldi e il padre di Ilaria Salis: lo scontro in Tv a DiMartedì (video)

Roberto Salis, padre di Ilaria, ha minacciato di querelare il direttore di Libero Pietro Senaldi perché ha detto che la figlia è “a processo perché accusata di aver spaccato la faccia a delle persone”. Lo scontro tra i due è andato in onda a DiMartedì, in un clima surreale nel quale qualcuno applaudiva e tanto Senaldi quanto Floris non riuscivano a cogliere l’elemento diffamatorio nelle parole del giornalista.

Senaldi smaschera il cortocircuito della sinistra

Senaldi stava parlando del “rapporto che l’opposizione ha con la giustizia”, sottolineando che “non lo capisco”. “Si propone la mozione di sfiducia per un ministro che non è ancora rinviato a giudizio, poi le stesse persone che promuovono la mozione di sfiducia in queste ore stanno pensando se candidare una a processo perché accusata di spaccare la faccia alle persone”, è stato il ragionamento del direttore di Libero. Successivamente, chiamato da Floris a commentare l’intervento, Roberto Salis ha chiesto al conduttore “se mi manda la clip così provvediamo a querelarlo”.

Roberto Salis annuncia querele: “Ha diffamato mia figlia”

“Querelato Senaldi, perché?”, ha chiesto a quel punto Floris, senza però ottenere una risposta puntuale. “Io vorrei sapere cosa ci guadagnano quelle persone lì a diffamare mia figlia”, ha detto Roberto Salis, mentre un incredulo Senaldi replicava che “io non ho diffamato nessuno”. “Cosa ci guadagna? Se lo fa gratuitamente, si deve domandare se lei eticamente è una persona che ha senso nell’umanità”, ha detto ancora il padre di Ilaria Salis, spingendo Senaldi a sua volta a chiedere la clip a Floris per una sua contro querela. A quel punto Floris, cercando di far rientrare i toni, ha esortato ad andare nei contenuti: “Comprendo che lui sia in difficoltà per sua figlia, questo però non significa che il governo italiano abbia su quello che le è successo”, ha spiegato il giornalista, mentre Roberto Salis lo accusava di “divagare”. “Sua figlia è accusata di un reato grave in Ungheria“, ha proseguito Senaldi, mentre Salis diceva che “è una diffamazione”. “Ma qual è la diffamazione?”, ha chiesto ancora Senaldi, mentre Floris interveniva dicendo: “Ecco ora ha detto accusata, in qualche modo ha ritrattato”. “Io ho sempre detto accusata”, ha precisato Senaldi. “Ora non ho il var”, ha replicato Floris. “Ma non è neppure accusata”, ha sostenuto ancora Roberto Salis, mentre una voce fuori campo chiedeva: “Ma se non è accusata perché sta in carcere, scusi?”.