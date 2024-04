Vino nel biberon, bimbo di 4 mesi in coma etilico a Bari. L’errore della madre nel diluire il latte in povere

Sconcerto e rabbia: un bimbo di quattro mesi è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari in seguito ad un coma etilico che sarebbe stato provocato dall’assunzione di vino. A quanto si apprende dall’Ansa, ci sarebbe stato un errore nella preparazione di un biberon, e la sostanza alcolica sarebbe stata usata per diluire il latte in polvere.

E’ stata la madre del bimbo dopo essersi accorta dell’errore ad accompagnarlo al al pronto soccorso del Perrino di Brindisi dove il piccolo è stato sottoposto ad alcune cure urgenti, compresa una lavanda gastrica, per poi essere intubato e trasferito a Bari. Del caso è stata informata anche la procura di Brindisi che nelle prossime ore potrebbe acquisire la documentazione medica sull’accaduto. Secondo ‘BrindisiReport’ e come conferma ‘Bari Today’, il piccolo vivrebbe nel Brindisino insieme alla famiglia. Dopo le cure urgenti e la lavanda gastrica le sue condizioni di salute non sarebbero migliorare. Le notizie sono frammentarie, tuttavia, mentre il bambino è ricoverato presso il reperto di rianimazione dell’ospedale di Bari, il suo quadro clinico sarebbe stabile.

Purtroppo quanto accaduto non è il primo episodio. Certamente il caso di oggi rappresenta un estremo perché il piccolo ha appena 4 mesi. In coma etilico fu ricoverata d’urgenza una bambina di 11 anni a Putignano (Bari), nel gennaio 2023. La piccola aveva ingerito rum e vodka mentre si trovava in casa di alcuni coetanei. Gli inquirenti avevano indagato per scoprire chi avesse venduto i superalcolici ai minori coinvolti. E durante l’estate del 2022 una 12enne era finita in coma etilico a Rometta (Messina) dopo aver consumato alcolici in un lido. Alcuni negozianti del posto avevano subito preso le distanze dichiarando di non essere stati i responsabili della vendita di alcolici ai minori.