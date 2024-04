“Vieni a casa, lui non c’è”: pappagalli ripetono la frase sentita in casa. Il marito tradito li porta in tribunale

Pappagalli in tribunale. Lo strano caso che arriva dalla Turchia sta facendo il giro del web. Un uomo ha scoperto il tradimento della moglie grazie a una frase ripetuta dai due volatili parlanti. Chiedendo poi di poterli portare in tribunale in veste di testimoni. I due pappagalli a un certo momento hanno ripetuto la frase più volte evidentemente ripetuta dalla donna per il via libera all’amante: “Vieni, mio marito è uscito”. L’uomo l’ha sentita e la tresca è stata scoperta.

Pappagalli “chiacchieroni” svelano la tresca

E così due pappagalli verranno “ascoltati” in tribunale, chiamati a testimoniare in una causa di divorzio. Quella che potrebbe essere l’introduzione di una barzelletta si è verificata e con esiti drammatici, come si può immaginare: i due voltatili, proprio a causa della loro abitudine di ripetere le parole sentite in casa, hanno permesso a un uomo di scoprire il tradimento della moglie. Il coniuge tradito ha chiesto e ottenuto di poter portare in aula i due “testimoni” oculari. Che potrebbero rivelarsi decisivi nella battaglia iniziata nel tribunale di Istanbul. L’immagine dei due pappagalli di fronte al Palazzo di Giustizia, condivisa sui social dall’avvocato Ted Buckland, è già diventata virale e ha confermato la presenza dei due volatili. Due pappagalli “chiacchieroni” al centro di una vicenda tragicomica di cui l’unico nome che al momento è conosciuto è quello dell’ avvocato Ted Buckland che in un post su X ha confermato la presenza dei due animali.

Pappagalli in tribunale: i precedenti

Sarà interessante sapere se con i due pappagalli come tetimoni di tradimento coniugale il marito riuscirà a farsi riconoscere l’addebito. L’ultima parola spetta ora al giudice. In Turchia il divorzio, in base al Codice Civile turco, può essere richiesto da uno o entrambi i coniugi. Tra le motivazioni dello scioglimento del matrimonio è previsto anche l’adulterio. Non è la prima volta che i pappagalli si rivelano utili in particolari situazioni “giudiziarie” ed entrano anche nelle aule dei tribunali, a volte chiamati a testimoniare in tribunale. Lo ricostruisce il Tg com. Anche in caso di omicidi. E uno di questi volatili è stato suo malgrado anche il movente di un delitto in Italia, a Cagliari per la precisione, nel 2017, tra vicini di casa. L’assassino fu condannato a 22 anni.