Valeria Vittimberga nuovo direttore generale dell’Inps: curriculum solido e spirito di servizio civico

Manca solo la firma finale, ma Valeria Vittimberga è a un passo dall’incarico di direttore generale dell’Inps. A proporre il suo nome è stato, il 23 aprile, il nuovo consiglio di amministrazione dell’istituto, guidato dal neopresidente Gabriele Fava, nel corso della sua prima riunione, dalla quale è anche arrivato un saluto al ministro del Lavoro, Marina Calderone.Vittimberga, 55 anni, vicina al mondo politico e manageriale della destra, con esperienze giovanili nel Fronte della Gioventù, già Direttore Centrale Risorse strumentali e Centrale acquisti, fonda le basi della sua azione manageriale su un solido curriculum di studi e su una lunga carriera nei ruoli dirigenziali.

La prossima dirigente sarà a capo di una macchina complessa, pilastro del Welfare del Paese, chiamata ad alimentare e sostenere una rete di protezione sociale fatta di più di 400 prestazioni erogate a 42milioni di cittadini-utenti. “L’Inps è attivamente ingaggiato nell’attuazione del PNRR ed è protagonista della digitalizzazione della PA. In questo senso, tra gli indirizzi del mio mandato – ha affermato nei giorni scorsi Valeria Vittimberga – ci saranno la trasparenza e il rigore morale come riferimenti di una rinnovata azione amministrativa: per ampliare ancor più il suo ruolo di presidio di legalità, l’Inps dovrà presentarsi come una casa di vetro, dove proprio la trasparenza nei confronti dei cittadini, degli stakeholder e dell’ecosistema comunicativo, non deve essere solo uno slogan o un dettato normativo, ma una prassi interiorizzata”.

Secondo il presidente Gabriele Fava, “la tempestività della decisione tra l’insediamento del nuovo CDA, la proposta del nome del nuovo Direttore generale e l’effettiva nomina rappresenta un segnale forte che vogliamo dare al Paese e di cui ringrazio il Ministro Elvira Calderone e il Governo tutto”. “Ringrazio inoltre Antonio Pone (DG Facente Funzioni) e tutti i dirigenti e funzionari che con spirito di servizio hanno guidato questa delicata fase di passaggio. Con il nuovo assetto organizzativo prende il via quel progetto di INPS su cui il Parlamento mi ha dato fiducia e che ha l’obiettivo di supportare l’evoluzione del nostro sistema di welfare da difensivo a generativo, puntando sulla effettiva centralità delle persone, che sarà connotato da concretezza, efficienza e semplificazione su obiettivi definiti”.

Il curriculum di Valeria Vittimberga

Valeria Vittimberga, laureata in giurisprudenza con 110 e lode all’Università La Sapienza, abilitata all’esercizio della professione di avvocato, ha conseguito un master post lauream in informatica giuridica e diritto dell’informatica, e ha sempre continuato a approfondire con passione i temi dell’innovazione tecnologica applicata alla PA, vista come opportunità di efficientamento dell’azione amministrativa a favore dei cittadini. È Dirigente pubblico dal 2003, in qualità di vincitrice del concorso nazionale SNA, nel quale si è classificata con il giudizio di “eccellente”; durante la relativa formazione dirigenziale ha prestato servizio per un periodo di stage presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Innovazione e Tecnologie, Ufficio Strategie Normative, ricevendo un encomio del Capo Dipartimento. Ma il curriculum è solido e pieno di esperienze sul campo: già Direttore di prima fascia dal 2009 e ha ricoperto, dapprima in Inpdap e quindi da oltre 12 anni in Inps, incarichi manageriali di grande rilievo che hanno accresciuto la sua esperienza sia nel campo del governo delle risorse, sia nella gestione dei prodotti, sia sul territorio.

È stata infatti, tra l’altro, Direttrice della Direzione Regionale Abruzzo nella difficile fase di ricostruzione post terremoto, cooperando con le autorità locali per il rilancio dell’economia regionale e traghettando le sedi verso il ritorno a una piena operatività, nonché promuovendo il ruolo della Regione come polo nazionale pensionistico e creditizio per i Carabinieri e quindi per l’Esercito. In ruoli chiave, la Vittimberga è stata Direttrice della Direzione Centrale Credito Welfare e Strutture Sociali, gestendo il Fondo Credito per i Dipendenti Pubblici, (con un patrimonio netto di circa 9 miliardi di euro), ha avuto la responsabilità della Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti dell’INPS, la più importante centrale acquisti tra quelle delle Amministrazioni Pubbliche con una spesa che si attesta intorno a 1,5 miliardi, ed è stata coinvolta nella realizzazione di obiettivi trasversali di forte impatto sull’organizzazione e le finanze dell’Istituto, quali l’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare, l’avvio della piena funzionalità delle società in house dell’Inps, i progetti Pnrr di innovazione tecnologica.

Vittimberga ha spesso sottolineato, oltre il profilo manageriale, lo spirito da civil servant messo in campo nel proprio lavoro, il servizio alla comunità nazionale, la visione solidale e inclusiva della società, maturata come profonda convinzione anche nel suo essere donna e mamma.