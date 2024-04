“Uccideteli tutti”: l’Isis minaccia attacchi al cuore d’Europa e sangue sugli stadi della Champions

Via web arriva l’ultima minaccia terroristica dell’Isis che intima sanguinose offensive mirate a colpire negli stadi che ospiteranno la Champions League. Il sedicente Stato Islamico, dopo l’attentato a Mosca, ha invocato un attacco contro i quattro stadi in cui da stasera si disputeranno i quarti di finale di Champions League. Al-Azaim, uno degli organi di propaganda dell’Isis, ha confermato queste intenzioni pubblicando l’immagine dei quattro stadi in cui si disputeranno le partite di andata – il Parco dei Principi di Parigi, il Santiago Bernabeu di Madrid, il Metropolitan sempre di Madrid e l’Emirates di Londra – accompagnata dalla didascalia che evoca terrore e morte: «Uccideteli tutti». La nuova minaccia segue quella recente diffusa il 30′ marzo scorso da un altro media riconducile all’Isis, Sarh al-Khilafah, in cui si annunciava un attacco all’Allianz Arena di Monaco contro i tifosi che avrebbero assistito a Bayern Monacco-Borussia Dortmund.

Minacce Isis sulla Champions: la Spagna attiva «tutti i sistemi di protezione»

Spagna in allerta: il Paese blinda le trincee e rassicura tifosi, residenti e stranieri. Il ministero dell’Interno ispanico ha annunciato che sono stati attivati «tutti i sistemi di allarme rapido e di protezione» di fronte alla minaccia del sedicente Stato islamico di colpire gli stadi – due dei quali a Madrid – dove da stasera si disputeranno i quarti di finale di Champions League. Fonti locali di cui dà conto l’Adnkronos hanno precisato che sia il governo che le forze di sicurezza hanno adottato «tutte le iniziative utili» per garantire la sicurezza dei tifosi e della cittadinanza «che potranno svolgere con tranquillità le loro attività quotidiane», ricordando che «la Spagna è uno dei paesi più sicuri al mondo».

Il piano di sicurezza spagnolo: duemila agenti schierati per garantire sicurezza partite di Champions League

In Spagna al momento l’allerta antiterrorismo è a livello 4 su 5. Il Paese risponde alle minacce dell’Isis con un piano di prevenzione e difesa che punta su oltre 2000 agenti schierati per presidiare target sensibili e garantire la sicurezza degli eventi dopo l’ordine intimato via web dai miliziani islamici di compiere attacchi terroristici durante le partite d’andata dei quarti di finale di Champions che si svolgeranno al Santiago Bernabeu e al Civitas Metropolitan di Madrid, all’Emirates di Londra e al Parco dei Principi di Parigi. Intanto la capitale spagnola è già popolata da migliaia di tifosi inglesi e tedeschi. Secondo fonti della prefettura, è previsto che 4000 britannici tifosi del Manchester City saranno questa sera al Bernabeu e 5000 tedeschi tifosi del Borussia Dortmund domani al Metropolitano per le due partite segnate in rosso, match “monitorati speciali”, considerati ad alto rischio.