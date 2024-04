Trolley sospetto alla conferenza di FdI a Pescara: evacuata la sala stampa. L’allarme è rientrato dopo pochi minuti

Fuori programma oggi pomeriggio intorno alle 14 alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, in corso a Pescara. La polizia ha infatti evacuato la sala stampa, facendo allontanare tutti i giornalisti presenti in quel momento, dopo il ritrovamento di un trolley lasciato incustodito e del quale nessuno era riuscito a trovare il proprietario.

Il trolley, collocato nella parete adiacente alla sala principale dei convegni, ha attirato l’attenzione dei una poliziotta del servizio d’ordine che ha subito attivato i protocolli di sicurezza.

La zona dove è stata allestita la tensostruttura, sul lungomare di Pescara, all’altezza di piazza Primo Maggio, è stata isolata da venerdì al traffico automobilistico. Anche la pista ciclabile è stata chiusa al transito. Misure di sicurezza comprensibili, data la presenza di numerosi esponenti del governo che in questi giorni stanno arrivando alla convention pescarese.

Dopo qualche minuto di tensione, sul posto sono intervenuti anche gli artificieri, ai quali sono bastati pochi minuti per dare il segnale di “clean”. Allarme rientrato giusto in tempo per l’inizio delle sessioni pomeridiane.