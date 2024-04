Tolkien, l’attualità del mito: esperti a convegno a Roma all’università Santa Croce

Giovedì 18 e venerdì 19 aprile 2024 a Roma alla Pontificia Università Santa Croce (piazza Sant’Apollinare, 49), su iniziativa del Forum internazionale di studio “Poetica & Cristianesimo” della Facoltà di Comunicazione, si terrà il Convegno “Tolkien: l’attualità del mito”.

L’evento, espressione dell’VIII Forum internazionale di studio “Poetica & Cristianesimo”, ha come obiettivo riflettere sull’importanza di uno dei più grandi autori del XX secolo, e sulla forza e attualità della narrazione mitica da lui proposta. In particolare, i lavori ruoteranno attorno al racconto epico de Il Signore degli Anelli (1954-55), un’esplosione immaginativa a più livelli – antropologico, linguistico, persino geografico – che continua a riecheggiare oggi in evidenti modi artistici, culturali e commerciali.

Tolkien al centro del convegno Poetica e cristianesimo

“Questi echi continui – afferma il professore John Wauck, membro del comitato organizzatore – ci invitano sia a esaminare le varie forme che questa risonanza assume, sia a guardarne più da vicino il significato: a chiederci perché questi racconti mitologici continuino a connettersi con noi a livello spirituale e, lungi dall’essere semplici strumenti di evasione, ci inducano ad approfondire e a scoprire nuove dimensioni, profondità e ricchezze nella vita che conduciamo”.

Tra i relatori, esperti ed accademici come Eduardo Segura Fernández, Giuseppe Pezzini, Oriana Palusci, Claudio Testi, Guglielmo Spirito e Paolo Nardi. Il convegno ospiterà anche una lettura teatrale il 18 aprile ed una conferenza-concerto multimediale a chiusura dell’evento. Poetica & Cristianesimo è un forum internazionale di studio del confluire di cultura artistica ed espressioni della fede, consiste in un Seminario Permanente scandito da Convegni biennali internazionali e offre un luogo di incontro fra accademici e artisti che provengono da diversi campi e approcci di lavoro. Gli organizzatori rendono noto che, considerata la grande affluenza, per i giornalisti è richiesto l’accredito.

A 50 anni dalla morte un mito sempre attuale