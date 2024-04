Tensione alle stelle, l’Iran assalta una nave legata a Israele, a Hormuz. Blitz con l’elicottero (video)

Sale la tensione tra Iran e Israele in attesa del preannunciato attacco di Teheran contro lo Stato ebraico come rappresaglia per l’incursione israeliana contro il consolato iraniano a Damasco dello scorso 1 aprile. Alta tensione nei pressi dello Stretto di Hormuz. Una nave commerciale con bandiera portoghese è stata abbordata e posta sotto sequestro dopo un assalto tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman. Secondo l’Associated Press, che afferma di aver visionato un video dell’accaduto, le modalità e i mezzi impiegati per portarlo a termine sembrano indicare che a compierlo siano state le Guardie rivoluzionarie iraniane. La tv di Stato di Teheran ha poi confermato che le forze della Repubblica islamica hanno preso il controllo della nave «legata a Israele». L’agenzia di stampa Ap riferisce di aver avuto conferma delle responsabilità dell’agguato anche da un funzionario della difesa del Medio oriente, che ha parlato sotto anonimato.

Nave cargo abbordata sequestrata dai Pasdaran: fonti iraniane confermano

La conferma è arrivata anche dall’agenzia ufficiale Irna: «Una porta-container intitolata Mcs Aries è stata presa dalle forze speciali marittime nel corso di un’operazione condotta con un elicottero nei pressi dello Stretto di Hormuz», scrive. La nave «batte bandiera portoghese – continua l’agenzia – ed è gestita dalla società Zodiac; che appartiene al capitalista sionista Eyal Ofer», e stava «dirigendosi verso le acque territoriali iraniane». A bordo dell’imbarcazione ci sono 25 membri di equipaggio: lo rende noto la società di spedizioni marittime Msc. «Siamo spiacenti di confermare che la Msc Aries, di proprietà di Gortal Shipping Inc, affiliata a Zodiac Maritime, e noleggiata da Msc, è stata abbordata dalle autorità iraniane con un elicottero e ci sono 25 membri dell’equipaggio a bordo», ha precisato la Mediterranean Shipping Company (Msc), con sede a Ginevra. I 25 membri dell’equipaggio sono di origine asiatica e in prevalenza si tratta di cittadini filippini. Lo riferiscono fonti informate.

“L’Iran ne pagherà le conseguenze”

L’abbordaggio è avvenuto nel Golfo di Oman, al largo della città portuale emiratina di Fujairah. La città, sulla costa orientale degli Emirati Arabi Uniti, è il porto principale della regione per le navi che imbarcano nuovi carichi di petrolio, ritirano i rifornimenti o sostituiscono l’equipaggio L’elicottero coinvolto era infatti riconducibile a quelli utilizzati dalla Guardia rivoluzionaria paramilitare iraniana, che in passato ha effettuato altri raid navali. L’attacco arriva in un momento di grande tensione. “L’Iran pagherà la conseguenze per la scelta di un’ulteriore escalation della situazione”. E’ l’avvertimento rilanciato dal portavoce delle Forze di difesa israeliane, Daniel Hagari, in un video diffuso dopo che Teheran ha rivendicato il sequestro della nave. “L’Iran finanzia, addestra e arma i gruppi terroristici in Medio Oriente e oltre”, denuncia Hagari.

Israele: “Il regime dell’Ayatollah Khamenei è un regime criminale che sostiene i crimini di Hamas”

Israele esorta l’Ue e “il mondo libero” a “dichiarare” i Pasdaran gruppo terroristico. “Il corpo dei Guardiani della rivoluzione ha sequestrato una nave mercantile portoghese, appartenente a un membro dell’Ue, sostenendo che è di proprietà israeliana”, scrive su X il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz. “Il regime dell’Ayatollah Khamenei – prosegue Katz – è un regime criminale che sostiene i crimini di Hamas. E ora conducendo un’operazione pirata in violazione del diritto internazionale. Invito l’Unione Europea e il mondo libero a dichiarare immediatamente il corpo delle Guardie della Rivoluzione iraniana come organizzazione terroristica e a sanzionare subito l’Iran”.

Quindi Hagari ricorda che “Israele è in stato di massima allerta” e “abbiamo aumentato la nostra prontezza a proteggere Israele da ulteriori aggressioni iraniane. Siamo anche pronti a rispondere. Le Forze di difesa israeliane sono pronte a tutti gli scenari e prenderanno le misure necessarie – insieme ai nostri alleati – per proteggere il popolo di Israele”.