Su “America Conservative” elogio alla rivoluzione soft incarnata da Meloni: “In Europa è la leader fondamentale”

E’ una rivoluzione soft quella che Giorgia Meloni sta attuando in Italia e in Europa come leader del gruppo Ecr. A fare questa sintesi è la rivista “American Conservative” in una lunga analisi in cui sottolinea come gli altri leader europei stiano perdendo carisma e autorevolezza. “Emmanuel Macron ha perso la maggioranza legislativa ed è preoccupato per l’ascesa di Marine Le Pen. Olaf Scholz, cancelliere tedesco e parente sconosciuto al pubblico internazionale, ha indici di approvazione subacquea. I leader di tutta l’UE si chiedono come arginare la crescente ascesa del populismo nazionale. Meloni – si legge nell’articolo – ha colto questo momento diventando il leader fondamentale dell’Europa, guadagnando un’influenza all’interno dell’Europa di cui pochi altri leader italiani hanno mai goduto”.

Meloni ambasciatrice della destra nazionalista

“Proprio come Donald Trump ha dovuto affrontare un deep state deciso a rallentare o fermare la sua agenda, Meloni è entrata in carica – prosegue l’analisi – sapendo che una mossa sbagliata avrebbe potuto porre fine al suo mandato prima ancora che iniziasse… Invece di snobbare von der Leyen o portare l’Italia fuori dall’Eurozona, una promessa che probabilmente non avrebbe potuto mantenere, ha sviluppato un rapporto di lavoro e un’influenza sul presidente della Commissione europea. Si è scherzato sul fatto che von der Leyen trascorra più tempo in Italia che in qualsiasi altro paese d’Europa, e questo comincia a dimostrarsi. La Meloni si è posizionata come ambasciatrice della destra nazionalista, convincendo il primo ministro ungherese Viktor Orban ad accettare uno storico fondo UE per l’Ucraina in cambio di 10,2 miliardi di euro che erano stati precedentemente trattenuti al suo paese. È riuscita anche a ottenere un pagamento simile dall’UE per l’Italia”.

Il patto sull’immigrazione

Ancora “è stata anche fondamentale nell’approvazione di un patto sull’immigrazione dell’UE dibattuto per quasi un decennio a cui si erano opposti Ungheria e Polonia; ha mediato un accordo in base al quale il governo di sinistra tedesco ha accettato di abbandonare il linguaggio pro-ONG sui diritti dei migranti. La sua decisione di far uscire l’Italia dalla Via della seta Belt an ha ottenuto un ampio sostegno da parte dei leader americani su entrambi i fronti politici. La politica della Meloni, molto meno enfatica di quella di altri nazionalisti di destra, sta contribuendo a definire l’agenda in Europa, invece di limitarsi a gridare al vento”.

Politiche efficaci di contrasto ai trafficanti di esseri umani

Il nazionalismo della Meloni – secondo “American Conservative” è molto più tranquillo e disciplinato di quello di marca salviniana. “Dopo aver visto raddoppiare il numero di immigrati clandestini che arrivano sulle coste italiane dal 2022 al 2023, Meloni ha firmato una serie di nuove iniziative di repressione, tra cui punizioni più severe per i trafficanti di esseri umani, procedure più rigorose per garantire protezione umanitaria, periodi di attesa più lunghi nei centri di detenzione e altro ancora. Con la benedizione dell’UE e l’assistenza di von der Leyen, Meloni ha creato accordi bilaterali con Tunisia, Turchia e Libia, nonché un accordo con il governo albanese per ospitare gli immigrati clandestini in arrivo in Italia. Di conseguenza, l’immigrazione clandestina è diminuita del 67% dal 2023 al 2024”.

La rivoluzione morbida di Giorgia Meloni

Infine, un capitolo dell’analisi riguarda la riforma costituzionale del premierato che ha come primo obiettivo la stabilità dei governi e come secondo obiettivo quello di impedire la formazione di un governo tecnocratico “garantendo così un maggiore controllo democratico agli elettori”. In conclusione la rivoluzione morbida meloniana “rappresenta un significativo allontanamento dalla politica europea del passato, ma, se avrà successo, sarà il modello per i leader mentre la Nuova Destra si fa strada. La Meloni forse non sarà la più rumorosa del gruppo, ma alla fine potrebbe essere la più importante”.