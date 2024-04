Sofia Goggia con due piedi sinistri: la clamorosa gaffe sulla copertina di “7” del Corriere della Sera

Clamorosa gaffe del “Corriere della Sera“, che sulla nuova copertina di 7, il settimanale in edicola con il suo ultimo numero, ha piazzato una bella foto, a corredo di un’intervista, a Sofia Goggia, la sciatrice infortunata dopo una brutta caduta a Ponte di Legno lo scorso febbraio. Peccato che chi ha “ritoccato” la foto, come accadde per Kate Middleton, ha fatto spuntare dalle lenzuola due piedi sinistri, riconoscibilissimi come fotomontaggio. Il web, ovviamente, si è scatenato. La stessa Goggia ha evidenziato l’errore prendendola con ironia: «Quando ti accorgi che i tuoi piedi in copertina sono entrambi sinistri, il commento della ‘nonna’ (non mia) Carla in gastronomia», ha scritto in una storia pubblicata su Instagram, dove scherza con la signora al supermercato. A ironizzare sull’immagine è stata anche Selvaggia Lucarelli, che ha condiviso la copertina scrivendo.

La gaffe del “Corriere”, Sofia Goggia ne ride sul web