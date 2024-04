Social e politica, Giorgia Meloni è in testa: in 6 mesi triplica gli iscritti su WhatsApp

Si avvicina il voto europeo e leader e politici sono sempre più attivi sui social. Anche i canali pubblici di WhatsApp e Telegram sono stati presi d’assalto. E anche in questo caso è la premier Giorgia Meloni a guadagnarsi il gradino più alto del podio a conferma di una curiosità e un interesse virale nei confronti del capo del governo.

Corsa dei politici sul canali WhatsApp e Telegram

Secondo l’ultima rilevazione semestrale di Arcadia Mood, realizzato con l’ausilio delle piattaforme di ascolto Talkwalker e Fanpage Karma e Talkwalke, spicca il caso della premier e leader di Fratelli d’Italia, che pur non pubblicando sul canale Wapp dallo scorso 28 ottobre, ha più che triplicato gli iscritti. In soli sei mesi sono passati da 48mila a 186 mila.

Arcadia, Meloni triplica gli iscritti in 6 mesi

A competere sulla piattaforma messa a disposizione da Meta per aziende, privati e politici, anche gli altri leader. Alle spalle di Meloni troviamo i canali di Giuseppe Conte (assente invece su Instagram) e di Matteo Salvini. Assente su what la segretaria del Pd che non brilla per velocità comunicativa e seduzione popolare. Solo di recente ha fatto ingresso su Telegram, dove ha aperto un canale che attualmente conta 3700 iscritti.

Schlein fa il suo ingresso su Telegram (3700 iscritti)

L’apertura a ottobre del canale Wapp era stata annunciata dalla stessa premier con un video pubblicato sui social. “Da oggi è possibile seguire tutti gli aggiornamenti delle attività che svolgo, delle attività del governo attraverso WhatsApp, un altro modo per comunicare direttamente. Se siete interessati ad avere aggiornamenti attivate le notifiche, la famosa campanella. Per me è sempre utile avere la possibilità di parlare direttamente agli italiani”.