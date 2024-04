Rissa sulla Domitiana, tutti addosso al vigile. Massacrato di botte, sviene sull’asfalto (video)

Botte da orbi, mentre qualcuno filma tutto e solo quando una persona, che poi si scoprirà essere un vigile urbano, stramazza al suolo, inerme, scatta la telefonata al 118 per chiamare un’ambulanza. La barbarie si è consumata domenica scorsa, lungo la SS7VI, la Statale della Domitiana, dove è avvenuta una furiosa rissa tra automobilisti, scaturita, secondo i testimoni, da controversie legate alla viabilità. Nel video diffuso sui social dal deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, si vede un gruppo di individui accanirsi violentemente su un uomo, a quanto pare un agente della Polizia Municipale fuori servizio. L’uomo è stato circondato e brutalmente aggredito con calci e pugni fino a essere quasi spogliato, lasciato poi incosciente sull’asfalto. Gli aggressori sono riusciti a fuggire via e Borrelli ha chiesto di identificare i criminali aggressori. “Ci stiamo informando sull’episodio anche per capire le condizioni dell’agente, a cui va la nostra solidarietà, e se gli aggressori siano già stati individuati. In ogni caso dovranno essere denunciati. Siamo circondati da trogloditi che sono totalmente incapaci di far prevalere le loro ragioni se non con la violenza, anche quando di ragione non ne hanno affatto. Orami basta una piccolissima scintilla per far scoprire la violenza”, ha detto sui social.

Il video dell’aggressione sulla Domitiana a un vigile