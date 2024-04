Rimessa Roscioli – Roma

Rimessa Roscioli

Via del Conservatorio, 58 – 00186 Roma

Telefono: 06/68803914

Sito Internet: www.rimessaroscioli.com

Tipologia: tradizionale con spunti creativi

Prezzi: antipasti 16/26€, primi 14/18€, secondi 16/20€, dolci 8€

Chiusura: a pranzo tranne Domenica

OFFERTA

Brusca battuta di arresto per questo satellite della galassia Roscioli di cui tanto bene scrivemmo l’anno scorso in guida. Un vero peccato perché il format ci piace molto: l’idea di proporre una cucina basata su ottime materie prime in preparazioni mai banali sorrette da una proposta vinicola di livello (tale è rimasta) in un contesto piacevolmente informale. Purtroppo, però, la prova di quest’anno ha evidenziato tante incertezze in cucina tanto da farci sorgere il dubbio che qualcosa sia cambiato. E dire che l’esperienza era cominciata nel migliore dei modi con l’ottimo cestino di pane dell’omonimo forno e con degli antipasti convincenti: la frisella pugliese (troppo dura) con capesante, pomodori e capperi, il delizioso uovo pochè con crema di asparagi e croste di parmigiano e l’eccellente tartare di manzo, maionese alla mentuccia e carciofi, da condire al tavolo. Deciso cambio di ritmo con i primi: se i ricciutelli con cozze, fagioli e lemongrass li abbiamo trovati ben eseguiti, così come la cacio e pepe, lo stesso non possiamo dire per pappardelle al ragù, ben condite ma sciape, stesso problema del risotto con robiola, liquirizia e carciofi, peraltro mantecato malissimo, risultando “liquido” come se ci fosse acqua di cottura (che in un risotto non deve esserci) e monopolizzato dal formaggio. Male anche le polpette al sugo con ricotta stagionata, anche in questo caso prive di mordente (e di sale) a cui abbiamo preferito l’originale cipolla cotta in terra con caprino, sfarrata e balsamico. Fra i dolci abbiamo apprezzato il buon tiramisù servito con crumble di cioccolato in abbondante porzione così come la ricotta con crumble di vaniglia e pesche sciroppate, mentre la crostata di farine antiche ripiena di cioccolato è stata deludente (per nulla fragrante) anche se servita con un’ottima marmellata amara all’arancia. Chiusura positiva con un espresso di buona complessità e realizzato a dovere.

AMBIENTE

Uno dei punti di forza della Rimessa. Un contesto piacevolmente informale con lunghi tavoli in cui è facile socializzare con i vicini, i tanti prodotti di eccellenza esposti a dare calore all’insieme e una serie di fantastici quadri raffiguranti i supereroi dei fumetti con qualche chilo di troppo. Piacevole il dehors, protetto da una tenda e fruibile anche nei mesi freddi.

SERVIZIO

Cortese, ma piuttosto scostante nei tempi, con alcune preparazioni portate in tavola con eccessivo ritardo.

Recensione a cura di: Roma de La Pecora Nera – ed. 2023 – www.lapecoranera.net

