“Re Carlo sta male”, aggiornati i protocolli del funerale. Buckingham Palace smentisce

Si rincorrono sui media statunitensi le voci di un peggioramento delle condizioni di salute di Re Carlo III. Il sovrano si sta sottoponendo alle terapie per curare il cancro individuato all’inizio del 2024 dopo una procedura di routine alla prostata. A delineare un quadro più preoccupante di quanto non riportino le comunicazioni ufficiali è The Daily Beast: “Non va bene”, riporta la testata, che fa riferimento a cicli di radioterapia per il monarca.

I tabloid Usa: Re Carlo, sta molto male

Il tabloid cita le parole di un anonimo amico di famiglia: Carlo “ovviamente è determinato a battere la malattia e sta dando tutto. Tutti rimangono ottimisti, ma lui sta veramente male. Più di quanto dicano”. Buckingham Palace però smentisce. “Re Carlo tornerà a breve in pubblico per alcuni eventi” è la risposta indiretta ma inequivocabile alle indiscrezioni comparse nelle ultime ore su alcuni media americani per cui il sovrano starebbe “molto male” e “non risponderebbe alle cure”. Il team medico del sovrano britannico è infatti “molto incoraggiato” dai progressi registrati nel trattamento cui si sottopone dall’inizio di febbraio e che proseguirà. Così un portavoce di Buckingham Palace. “Il programma di cure di Sua Maestà continuerà, ma i medici sono sufficientemente soddisfatti dei progressi compiuti finora. Tali per cui il re è ora in grado di riprendere una serie di compiti a contatto con il pubblico”. Assieme alla dichiarazione è arrivata anche una nuova fotografia del re e della regina, scattata a Buckingham Palace il 10 aprile, il giorno dopo il loro 19mo anniversario di matrimonio. Il ritorno agli impegni di Carlo avverrà con la visita della coppia reale a un centro di oncologia martedì.

Buckingham Palace smentisce: presto tornerà in pubblico