Raid russo su Odessa: in fiamme il “castello di Harry Potter”. Morto il proprietario, l’ex deputato Kivalov (video)

I raid russi su Odessa non risparmiano il patrimonio culturale e architettonico della città. Durante l’ondata di bombardamenti che ieri ha preso di mira la città portuale ucraina è stato colpito anche un edificio gotico che per la somiglianza con Hogwarts viene chiamato dai locali ‘Il castello di Harry Potter’. L’edificio, dopo l’attacco, era in fiamme. Il missile ha fatto almeno 4 morti e 32 feriti, fra cui il proprietario del castello, Serhiy Kivalov un ex deputato ucraino filorusso

“Ho appena ricevuto dei report sulla situazione a Odessa a seguito di un attacco missilistico russo e a Kharkiv dopo un altro attacco aereo guidato dai russi – ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella serata di lunedì 29 aprile -. Sfortunatamente, diverse persone sono state uccise a Odessa. Le mie condoglianze ai loro cari. Molte persone sono rimaste ferite e stanno tutte ricevendo assistenza”. Zelensky ha ribadito l’appello a ricevere da partner e alleati il prima possibile armi e difese aeree: “I piani offensivi della Russia possono essere contrastati e fermati. I patriot devono essere forniti in Ucraina adesso”.

“Seri ritardi nell’invio di aiuti hanno comportato serie conseguenze. Ma non è troppo tardi perché l’Ucraina vinca, un maggior supporto ora è in arrivo. Gli alleati hanno ascoltato il tuo appello”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in conferenza stampa a Kiev con il presidente Volodymir Zelensky assicurando di “aspettarsi annunci di nuovi aiuti” da parte degli Alleati.

“Mosca deve capire che non può vincere. L’Ucraina sarà un membro della Nato. Quando sarà il momento giusto lo diventerà e la bandiera ucraina sventolerà nel quartier generale dell’Alleanza”, ha aggiunto sottolineando di stare lavorando duramente per garantire che l’Ucraina diventi membro della Nato.