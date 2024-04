Radicali italiani contro il Pd: Ilaria Salis come Tortora? Stupidaggini, perché lui rinunciò all’immunità parlamentare

I Radicali italiani ce l’hanno col Pd e con le mistificazioni sul caso Salis. Lo spiegano in un comunicato Matteo Hallissey, segretario di Radicali Italiani, e Paolo Vigevano, della direzione di Radicali Italiani: “Leggiamo che alcuni esponenti del Partito Democratico, in merito al caso di Ilaria Salis, hanno affermato che “Non siamo mica il partito radicale che offre seggi per l’immunità”. Se si riferiscono a Enzo Tortora o a Toni Negri siamo veramente all’opposto di quanto la storia di quelle vicende dovrebbe aver insegnato. Enzo Tortora, infatti, rinunciò all’immunità parlamentare per farsi arrestare in piazza Duomo a Milano. Nel caso di Toni Negri, la cui candidatura venne decisa per gettare luce sul processo 7 aprile, i parlamentari radicali votarono a favore dell’arresto. Si tratta, quindi, di una vera e propria mistificazione della storia radicale”.

La Corte d’appello di Budapest, si apprende intanto, comincerà a esaminare il ricorso contro il respingimento della richiesta di arresti domiciliari per Ilaria Salis dopo aver ricevuto l’ordinanza della Corte municipale, cioè “in tre o quattro settimane”. Lo ha previsto l’avvocato ungherese dell’attivista in carcere a Budapest, Gyorgy Magyar, riferendosi al pronunciamento negativo del 28 marzo scorso. “La nostra documentazione per la concessione dei domiciliari, con cauzione pagata, è molto ampia, e il giudice sbaglia quando parla di pericolo di fuga nel caso di Ilaria Salis. Cerchiamo di contestarlo nel ricorso”, ha detto il legale interpellato dall’Ansa.

“La situazione processuale di Ilaria Salis non sarebbe cambiata in caso fosse candidata alle prossime elezioni europee”, ha poi sottolineato Magyar. Anche se un “processo dovrebbe essere sospeso da quando scatta l’immunità per gli eurodeputati”, questa “non vale” per fatti precedenti all’elezione, ha sostenuto il legale sottolineando che comunque “parliamo di teorie, in quanto Ilaria, per ora, non è candidata”.

“Dobbiamo provare alle udienze future – ha concluso – che le accuse della Procura a suo carico non sono sostenibili, non sono provate, né per quanto riguarda la sua presenza e partecipazione alle aggressioni, né per l’associazione per delinquere con l’intento di mettere in pericolo la vita” di qualcuno.