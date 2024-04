Puglia, Stampa e Repubblica “mimetizzano” lo scandalo che travolge il Pd. E aprono su Salvini e sanità…

Come hanno reagito i giornali di sinistra allo scandalo Puglia e all’esplosione del campo largo a Bari? Non certo come se ad essere protagonista dello scempio dei voti di scambio a 50 euro fosse stato il centrodestra. Non c’è da stupirsi. Però, se persino il Domani ha l’onestà di sbattere i “mostri” in prima pagina, si nota per contrasto quella che Daniele Capezzone nella sua rassegna stampa definisce con un felice espressione “strategia della mimetizzazione”.

Scandalo Puglia, Repubblica e Stampa: “strategia della mimetizzazione”

Che ti combinano Stampa e Repubblica? Il primo gli dedica un richiamino in prima pagina. Tra una selva di altri nove ricchiami su notizie meno rilevanti dal punto di vista delle ripercussioni politiche e della dialettica tra i partiti. Il lettore con un po’ di pazienza dovrà andare a pagina 10 per capire cosa è successo. L’apertura è dedicata a una polemica già smentita nei fatti: i tagli alla Sanità con le Regioni in rivolta contro il governo. Ma per la questione il quotidiano dovrebbe citofonare ai precedenti governi tecnici e di centrosinistra.

Scandalo Puglia: “Repubblica” si butta su Salvini…

Non è da meno Repubblica che però attua una strategia in più: si butta su Salvini e il piano casa, naturalmente per demolirlo, immaginando una diatriba con la premier Meloni. La quale molto sobriamente ha detto che deve ancora leggere la normativa proposta dal ministro del Mit. Apetura sparata su “Il contropiede di Salvini”. Con testatina: “Le divisioni nel governo”. Una operazione-diversivo per “mimetizzare” il richiamino sul devastante -per il centrosinsitra- caso Bari e Puglia, a cui il quotidiano di Molinari rimanda nelle pagine 10 ed 11.

Persino il Domani dedica la prima pagina alla “fossa di Bari”

Un imbarazzo totale sembra emergere da queste scelte editoriali. Da cui si discosta, appunto, il Domani, che non usa perifrasi e sul sito online presenta tre articoli sul tema: “”Voti sporchi a Bari, Pd nel caos”. “Il mercato del consenso travolge il Pd” e un commento di Attilio Bulzoni: “Indagini e sospetti, il Pd nella fossa di Bari”. Viva la faccia.