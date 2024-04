Puglia, la sceneggiata sinistra continua: si è dimesso l’assessore alla Sanità. Prossima puntata il rimpasto

A sinistra prosegue la sceneggiata per cercare di salvare la giunta Emiliano in Puglia: l’assessore alla Sanità Rocco Palese ha rassegnato le dimissioni. Si tratta di un passaggio ampiamente atteso, poiché pressoché da subito era stato chiaro che per assecondare il piano di “salvataggio” o diktat che dir si voglia imposto da Giuseppe Conte il governatore avrebbe sacrificato gli assessori esteri. Per due motivi: uno perché sono i più facilmente sacrificabili; due perché, regole alla mano, per inserire nuovi esterni – gli “alti profili” promessi da Emiliano – bisogna che quelli già in carica lascino il ruolo. A questo punto i bookmaker della politica danno in arrivo a ore il rimpasto complessivo di giunta.

In Puglia si dimette l’assessore alla Sanità

“Considerata l’attuale situazione politica ho ritenuto opportuno formalizzare le mie dimissioni da assessore, anche nella speranza che questo possa favorire una più rapida soluzione che consenta al Governo regionale di riprendere e continuare a lavorare per il bene dei cittadini pugliesi”, ha detto Palese, rassegnando le dimissioni e ringraziando Emiliano “per la fiducia mai venuta meno nei miei confronti”.

La giunta Emiliano cerca di salvarsi

“Il mio apporto a questo Governo regionale è sempre stato di carattere esclusivamente tecnico, non certo politico, ma proprio perché comprendo la difficoltà dell’attuale situazione politica, con lo stesso spirito di servizio con cui accettai di entrare in Giunta, ho rassegnato le dimissioni”, ha aggiunto Palese. “Mi auguro, e sono certo, che il Presidente Emiliano saprà assumere le scelte migliori per continuare su questa strada non solo in campo sanitario e sempre avendo come unico obiettivo il bene dei pugliesi”, ha concluso l’ormai ex assessore alla Sanità.

Verso il rimpasto, puntando su “alti profili”

Secondo quanto riferisce la Gazzetta del Mezzogiorno, inoltre, Emiliano avrebbe chiesto anche all’altro assessore tecnico, la titolare dell’Ambiente, Anna Grazia Maraschio, di fare un passo indietro per far spazio ai nuovi arrivi, dei quali però almeno fino a un paio di giorni fa non c’era traccia: gli “alti profili” contattati hanno tutti risposto picche al governatore.