Procaccini alla comunità calabrese: “Amo la vostra terra, insieme possiamo cambiare l’Europa”

“La Calabria è come se fosse la mia terra ma il sostegno che chiedo alla comunità calabrese che vive a Roma e nel Lazio riguarda la possibilità di dare all’Italia un’altra Europa”. Lo ha detto ieri a Roma, nell’incontro svoltosi al Marriott Hotel con la comunità calabrese organizzato dal giornalista Mario Campanella, Nicola Procaccini, Presidente del gruppo ECR e ricandidato nel collegio del Lazio. “L’Europa a cui guardiamo – ha detto Procaccini – non è quella di chi vuole gli Stati Uniti del Continente e il superamento delle nazioni ma un’identità forte e coesa. Insieme all’amico Denis Nesci – ha aggiunto – abbiamo portato avanti battaglie di grande respiro e di grande autorevolezza mentre registriamo che c’è chi vorrebbe addirittura inserire l’aborto negli elementi costitutivi”.

“Siamo il partito che ha espresso un leader politico che oggi tutta l’Europa ci invidia – ha aggiunto Procaccini – ma è indispensabile che ognuno di noi faccia il suo dovere per convincere gli italiani a votarci e a darci fiducia”. Alfredo Antoniozzi, vice presidente del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ha elogiato ” la serietà e la compostezza di Procaccini. “Ti sosterremo convintamente – ha aggiunto Antoniozzi – costruendo un ponte ideale tra le nostre due regioni. Fausto Orsomarso, senatore, ha ricordato come” solo a Roma vivano oltre settecentomila calabresi. Il voto che chiediamo per Procaccini è il voto di chi vuole investire nella bellezza e in un futuro diverso rispetto a un continente che oggi appare algido “.

Luciana De Francesco, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha sottolineato come” intorno a Procaccini e a Fratelli d’Italia sarà necessario inserire tutte quelle ragioni che rendono indispensabile dare fiducia a Giorgia Meloni e al suo progetto politico. Il nostro spirito di servizio è quello dei militanti che confidano in un successo che sia politico ed elettorale”. Presenti diversi rappresentanti del mondo delle associazioni e delle professioni. Denis Nesci, europarlamentare calabrese, ha ricordato le battaglie portate avanti dal gruppo ECR, ” contro una visione burocratica dell’Europa che ha prodotto solo danni”. Wanda Ferro, sottosegretario agli interni, ha mandato un messaggio da Palermo, dove era impegnata in rappresentanza del ministro Piantedosi, per ribadire che ” tutta Fratelli d’Italia calabrese sostiene Nicola Procaccini nel Lazio: le sue battaglie in favore degli agricoltori e dei pescatori hanno rappresentato un momento importante per i tanti nostri corregionali che hanno dovuto subire gli effetti devastanti della politica di Timnermans e dei verdi europei”.