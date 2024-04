Pescara, al via la Conferenza programmatica di FdI. Tre giorni di dibattiti. Segui qui la diretta

Un palco imponente con vista mozzafiato, affacciato sul mare. E’ da qui, dalla centralissima Piazza Primo Maggio a Pescara, che Giorgia Meloni chiuderà la conferenza programmatica di Fdi, al via da oggi fino a domenica. In attesa della premier Meloni, stanno prendendo il via l’inaugurazione e i primi dibattiti. L’Italia cambia l’Europa”, titolo- sfida della tre giorni è un’occasione di elaborazione e di analisi politica sui temi caldi dell’agenda nazionale ed europea. Molto denso il programma che conta 20 eventi tra assemblee e dibattiti con i dirigenti di FdI, esponenti del governo, testimonial della società civile, delle istituzioni, del mondo del lavoro e delle imprese. Cruciali oggi i dibattiti (qui il progrgmma completo) sull’ L’Europa dei conservatori: valori e identità; sulla Politica estera comune e la difesa della libertà europea; su imprese, lavoro, migrazioni, sovranità alimentare. “L’Italia cambia l’Europa” è anche lo slogan scelto da Fratelli d’Italia per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno.

Al via la conferenza programmatica di FdI

Tutto pronto a Pescara per la conferenza programmatica di Fratelli d’Italia. In attesa della premier Meloni, prevista domenica 28 maggio, dalle ore 15 stanno prendendo il via l’inaugurazione e i primi dibattiti. L’Italia cambia l’Europa”, titolo- sfida della tre giorni si sta svolgendo in piazza 1 Maggio. Un’occasione di elaborazione e di analisi politica sui temi caldi dell’agenda nazionale ed europea. Molto denso il programma che conta 20 eventi tra assemblee e dibattiti con i dirigenti di FdI, esponenti del governo, testimonial della società civile, delle istituzioni, del mondo del lavoro e delle imprese. Cruciali oggi i dibattiti (qui il progrgmma completo) sull’ L’Europa dei conservatori: valori e identità; sulla Politica estera comune e la difesa della libertà europea; su imprese, lavoro, migrazioni, sovranità alimentare. “L’Italia cambia l’Europa” è anche lo slogan scelto da Fratelli d’Italia per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno.

“Con Giorgia Meloni – ha spiegato il responsabile comunicazione Giovanni Donzelli– l’Italia vuole portare in Europa l’esempio virtuoso del governo. Che lavora per uno Stato che non sia nemico ma alleato dei lavoratori e di chi produce. Per una visione pragmatica e non ideologica che sappia far convivere sviluppo e difesa della natura. Per difendere l’identità, contro ogni sottomissione culturale che vede l’Europa rinunciare alla sua storia per adottare quella degli altri. Per un rapporto paritetico coi paesi dell’Africa, adottando l’approccio del Piano Mattei”.