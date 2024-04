Papa Francesco attacca ancora padre Georg: “Ha mostrato mancanza di nobiltà e umanità”

Padre Georg ha mostrato ”mancanza di nobiltà e umanità”: lo dice il Papa nel libro-intervista Papa Francisco. El sucesor (edizioni Planeta), con il giornalista Javier Martinez-Brocal, in uscita in Spagna, parlando del comportamento dell’allora segretario di Ratzinger, monsignor Ganswein, che pubblicò il suo libro, con la sua versione dei fatti, nel giorno dei funerali di Benedetto XVI.

Il Papa: “Il libro di padre Georg mi ha provocato grande dolore”

”Mi ha provocato un grande dolore: che il giorno del funerale venga pubblicato un libro che mi ha messo sottosopra, raccontando cose che non sono vere, è molto triste”. Bergoglio spiega che il funerale di Benedetto XVI – che a detta di alcuni fu sottotono -fu gestito in pieno da monsignor Gaenswein.

La versione di Bergoglio: “Ratzinger mi ha sempre difeso”

Bergoglio, nel libro uscito in versione spagnola, spiega che sulle questioni più spinose, il Papa emerito lo ha sempre sostenuto e difeso: ”Ho avuto un colloquio molto bello con lui quando alcuni cardinali sono andati a incontrarlo sorpresi dalle mie parole sul matrimonio, e lui è stato chiarissimo con loro. Un giorno si sono presentati a casa sua per farmi praticamente un processo e mi hanno accusato davanti a lui di promuovere il matrimonio omosessuale. Benedetto non si è agitato perché sapeva perfettamente quello che io penso. Li ha ascoltati tutti, uno ad uno, li ha calmati e ha spiegato loro tutto. È stata una volta che ho detto che, siccome il matrimonio è un sacramento, non può essere amministrato a coppie omosessuali, ma in qualche modo bisognava dare qualche garanzia o protezione civile alla situazione di queste persone.

Il Papa contro Padre Georg e alcuni cardinali: “Sulle unioni gay mi fecero un processo”

“Dissi che in Francia esiste la formula delle ‘unioni civili’, che a prima vista può essere una buona opzione, perché non si limita al matrimonio. Per esempio – pensavo – si possono accogliere tre anziane pensionate che hanno bisogno di condividere servizi sanitari, eredità, abitazione, eccetera. Intendevo dire che mi sembrava una soluzione interessante. Alcuni sono andati a dire a Benedetto che io stavo dicendo eresie. Lui li ha ascoltati e con molta elevatezza li ha aiutati a distinguere le cose… Ha detto loro: ‘Questa non è un’eresia. Come mi ha difeso!… Sempre mi ha difeso”.

Bergoglio racconta che Ratzinger gli ha sempre dato piena libertà: ”Non è mai stato coinvolto. C’è stata una volta in cui aveva qualcosa che non capiva, me lo ha chiesto. Mi ha detto: “Guarda, questo non lo capisco, ma è nelle tue mani”.

E gliel’ho spiegato ed era felice”. Di Ratzinger, Bergoglio sottolinea particolarmente la sua ”dolcezza”. E ricorda che ha sempre pregato per lui: ”Quando andavo sempre a trovarlo per Natale, Pasqua o qualche altra occasione, i suoi occhi brillavano e pregava per me. L’ultima volta che sono andato, Gänswein non c’era, era lui a leggergli le labbra. Non aveva più la forza di parlare. E non ho capito niente di quello che ha detto. Ma con quel gesto fu così ricettivo, così gentile che bastò”.

Cambia il rito funebre dei papi: niente catafalco

Papa Francesco nel libro-intervista, ‘El Sucesor’, con il giornalista spagnolo di Abc Javier Martinez-Brocal, annuncia anche il cambio del rito funebre dei Pontefici. Le prime esequie con le nuove regole saranno proprio le sue. Niente catafalco sul quale esporre il corpo che sarà invece nella bara. Il Papa verrà vegliato e sepolto “con dignità ma come tutti i cristiani”.

La tomba a Santa Maria Maggiore nel deposito dei candelabri

Non ci sarà quindi una doppia veglia ma una sola e nessuna cerimonia pubblica di chiusura della bara. “Il rituale era troppo sovraccarico”, commenta Bergoglio. L’87enne pontefice argentino conferma che ha dato disposizioni per essere sepolto a Santa Maria Maggiore ed il luogo che sarà a lui riservato, un’area dove venivano riposti i candelabri, “è pronto”.